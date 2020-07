Ante la detección de ese tipo de irregularidades, la médica especialista se refirió el aspecto legal de esta práctica, que está enmarcada en la Ley Nº 22.990 que prohíbe la compra y venta de sangre y remarcó el carácter voluntario de la donación. “En Argentina la sangre debe provenir de una persona que en su íntima libertad decida donar una parte de su tejido y no se puede dirigir a una persona en particular dicha donación. Es decir que no se puede decir ‘yo quiero que mi sangre se transfunda a mi hijo’, por ejemplo”, explicó Severich. “El procedimiento es igualitario y equitativo, es decir que quien necesite el plasma será quien lo reciba”.