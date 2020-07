“Cuando les dije a los médicos que tenía dificultades para respirar y que desde hacía varios días no le sentía el gusto a la comida, inmediatamente me hicieron el hisopado del COVID. Y mientras esperaba el resultado, empecé a sentir que me quedaba sin oxígeno y me desvanecí”, contó el comerciante. Ese fue uno de sus últimos recuerdos ya que fue trasladado en sillas de ruedas a la sala de terapia intensiva y su mente quedó en blanco. “Fue todo muy rápido y para ese entonces ya estaba muy complicado”, señaló.