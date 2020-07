A su turno, desde la Municipalidad también se refirieron al caso y en diálogo con el diario Uno dijeron: “Es el lugar donde se hace pan para los merenderos, como todos los días. Una de ellas cumplió años y le llevaron una torta. Como en cualquier trabajo. Está el error del distanciamiento obviamente. Pero no es una fiesta de cumpleaños, no hay bebidas, ni nada de eso; es un break en medio de la labor de asistencia diaria. (...) Claro que no cumplen con el distanciamiento social. Y por eso se arrepienten y se ponen a disposición de lo que corresponda”, dijeron.