Luego, esa persona tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días y también deberá hacerse cargo de los gastos del hospedaje. “ El certificado no te acredita que durante el viaje no te hayas contagiado. Por eso tendrán que permanecer aislados o hacerse aquí el test. La Provincia ya no puede hacerse cargo de esos costos tras la finalización del programa Vuelta a Casa, que ayudaba a los varados a volver sus hogares”, explicó a Infobae el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien precisó que lograron ayudar a 11.800 misioneros.