“No nos va a perdonar la gente si hacemos de este espantoso momento que nos toca vivir una cuestión política. Sé el malestar que genera en la población, pero cuando hablo con los médicos a veces pienso que son curanderos de la Edad Media porque dicen que el único remedio es quedarse en las casas” , puntualizó Fernández. “El virus circula y cuando circula contagia, la tecnología no ayuda. El virus no nos busca, nosotros vamos a buscar al virus cuando salimos de nuestras casas”, enfatizó.