El martes se realizaron tareas de fumigación en todos los sectores del recinto donde estuvieron Sahad o alguno de los otros legisladores con los que se contactó: “Es difícil saber donde me contagié. No tengo idea donde pudo haber sido. En Buenos Aires voy a un departamento solo, en la cámara estoy solo en mi despacho. No tengo contacto estrecho con personas salvo con mi asistente”, afirmó Sahad en declaraciones a Radio Provincia.