“Formosa y Catamarca se mantienen sin coronavirus. La Pampa solo tiene casos importados. Y hace más de catorce días que Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego no registran contagios”, agregó el Subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Secretaría de Acceso a la Salud. Alejandro Costa. “Cuando pensamos y decimos todos los días esta situación geográfica distinta, notamos que la gran mayoría de los casos se concentran en la región AMBA. El 87,5% del total acumulado se localiza en la región metropolitana de Buenos Aires. Esta diferencia geográfica que justifica esta nueva etapa nos muestra que el 84% de los departamentos en Argentina no tienen casos desde hace más de catorce días : o no tuvieron nunca casos confirmados o solo tienen casos sospechosos”, explicó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.