La misa en cuestión tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Aristóbulo del Valle y pasaje Zavala, y fue oficiada por el cura José Mendiano (79). De ella participaron unos 11 feligreses, entre los que había niños, mayores de edad y hasta dos ex policías . Uno de ellos, devenido en abogado, se mostró furioso al ser detenido y dijo antes los medios: “Hay que decirlo de una vez por todas. Esto es un gran circo, acá no hay pandemia”, dijo el ex comisario Enrique Miranda.