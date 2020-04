“Creo que hoy están dadas las condiciones para construir otra percepción de las personas conforme a la libertad con la que quieren expresarse. El corpiño no tiene por qué ser condición sine qua non para armar un cuerpo a la hora de presentarse en sociedad. También creo que hay quienes necesitan determinados elementos para la construcción de su identidad -corpiño, maquillaje u otros elementos de la moda- y me parece perfectamente válido”. Y es que no hay algo que esté bien y algo que esté mal: no es mejor ni buena feminista quien quiere dejar de usarlo y mala la que no. Y es probable que no tengan la misma mirada sobre el uso del corpiño una mujer a la que le hayan extirpado las mamas tras un cáncer, por ejemplo, o una mujer trans o travesti, que tal vez deseó usar corpiño desde la infancia.