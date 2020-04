“ Los encierros que tenemos ahora son una risa, un divertimento. No se puede comparar, pero algún contacto tienen con la falta de relaciones, el no abrazo, la no sonrisa ”, manifestó el ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, al ser consultado sobre el contraste con su cautiverio en el penal de Punta Carretas, de Montevideo. Sin embargo, convocó a utilizar el aislamiento preventivo para que cada uno revise su historia. “Gastar un poco de ese tiempo que está sobrando para hablar con el que se lleva adentro, en un intento de recorrer el camino para conocerse uno mismo”, graficó.