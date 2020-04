El problema principal de la iniciativa es la privacidad. “Desplegamos una tecnología que hasta ahora no ha sido probada, y lo hacemos a una escala tan grande, que no tiene precedentes”, dijo Schee a Quartz. “La preocupación principal es no saber cómo es, no saber qué apagar mi teléfono significa que vendrá la policía, no saber de qué modo triangulan mis coordanadas”, agregó Hsieh, para quien el gobierno debería explicar mejor el uso de esta tecnología.