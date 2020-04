Después de limpiar la piel es momento de hidratarla y “para esto grandes aliados son los sueros para utilizar previamente a la crema hidratante para no usar hidratante o nutritivas muy pesadas”, recomendó Demarchi. “El suero tiene la ventaja que se seca rápido. La hidratación es ideal que no sea pesada, pero eso va a depender de cada tipo de piel -sostuvo-. También recomiendo usar utilizar protector solar, ya que si bien estamos en casa muchas veces salimos al balcón, la terraza o al jardín y no debemos olvidar que el uso de protector solar es nuestro mejor aliado anti age durante todo el año”.