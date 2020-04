A su llegada a la cárcel de Urdampilleta le sorprendió que lo hubieran calificado de alta peligrosidad. “Sabés que pasa, sos el único que me puede dar vuelta el penal”, le explicó el director de esa unidad penitenciaria. A veces, pensar puede ser un peligro. En la cárcel descubrió actos solidarios: había presos que dividían un pan entre cuatro. Para él era un mundo nuevo, pudo ver distintos tipos de tristezas. Se sentía sapo de otro pozo, no encajaba en la sordidez de la cárcel. Así las cosas, trataba de aconsejar a los más jóvenes. “Si ves que la puerta se cierra, no te quedés mirándola y lamentándote, focalizá en otra cosa. No mires más esa puerta”. Él buscaba evadirse del encierro a través de la lectura. Leyó “Cuentos para pensar” de Jorge Bucay, “Menos Prozac y más Platon”, “El filosofo y el lobo” y “La sociedad de la nieve”, que narra la caída del avión que llevaba a los rugbiers uruguayos. Se sintió muy identificado con ese libro porque él también estaba en un medio muy hostil, donde las cosas dejaban de valer o no valían nada. En la supervivencia, la plata no tenía valor y una lamparita podía ser cuestión de vida o muerte.