El síndrome de Dravet es una forma rara y debilitante de epilepsia refractaria (es decir, que no existe medicación específica que pueda combatirla) que aparece en bebés o niños pequeños. Charlotte comenzó con cientos de convulsiones por día a los tres meses de edad. Como sucede con tantos otros casos en el mundo, los tratamientos farmacológicos no eran eficaces en su organismo. Tanto, que a los cinco años, Figi no podía caminar ni hablar y vivía conectada a una sonda para poder alimentarse.