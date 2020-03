El ministro de Educación, Nicolás Trotta, mantuvo una reunión on line durante más de dos horas con los diputados de la comisión respectiva. Dio un informe de 18 minutos, luego escuchó decenas de preguntas y finalmente las respondió a todas y de a una. No pudo dar certeza sobre cuándo se retomarán las clases ni tampoco responder a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica respecto a si se adelantarán vacaciones de invierno, si se dictarán clases los días sábado o si se continuará el ciclo lectivo en el verano. Sí anunció que mañana encabezará una reunión del Consejo Federal de Educación en la que analizará, junto con los ministros del área de las 24 jurisdicciones, el pago de cuotas en colegios privados durante el tiempo que dure la suspensión de asistencia física que no significa la suspensión de clases, diferencia que se remarcó a pedido de la diputada Gisela Marziotta del Frente de Todos.