Por otro lado, Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se refirió a la situación de las economías regionales: “Hay pocos trabajadores. Los que migraban desde el Norte volvieron a sus pagos. Desde las pymes nos responsabilizamos en asegurar la salubridad de los trabajadores rurales. La CAME apunta a que no se rompa la cadena de pagos. El cierre de los bancos es un problema. Se está trasladando la mercadería primaria que surge de las economías regionales para que esté al alcance de hipermercados y almacenes, de modo de abastecer a la población”, sostuvo.