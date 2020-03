Por su parte, Anahí González le dejó un cálido pésame a Cecilia: “Hola no tengo el gusto de conocerte yo fui paciente de tu hermano si te sirve de consuelo fue lo más grande que tuve como médico estoy destruida no quisiera perderte como contacto por favor se me cayó el mundo destruccion total en mi mundo qpd lo voy a extrañar una enormidad”.