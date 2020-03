Y le contó que debido al decreto oficial de la cuarentena total, que rige desde el viernes 13, él quedó privado de ver a su hijo. “Yo ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo fui a buscar y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre y usted tiene 16 y no entiende . Urgente, tiene que entender eso. Me entiende lo que le estoy diciendo? Responda fuerte SI o NO?”, le ordenó. “Si”, respondió el joven avergonzado.