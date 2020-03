Por su parte, la especialista en Virología Animal, aconsejó que tengamos los mismos cuidados con los animales que se tienen cuando se está con otra persona. "Por ejemplo, si una persona se lava las manos como corresponde y toma precauciones con sus parientes cercanos y con otros familiares como no besarlos, no tocarlos, etc., son esos mismos recaudos los que deberá tomar con su animal: no tocarlo, no dejarlo que nos bese, hay que resistir el contacto. Es un pequeño pariente al que no hay que permitirle que esté en contacto tuyo si estás infectado”.