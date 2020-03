Según informaron diversas autoridades como el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) y expertos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) no se ha comprobado que los animales domésticos no se contagian ni transmiten la enfermedad, según informaron estas fuentes al diario As.