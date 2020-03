- Me parece que hay que suspender los espectáculos públicos. Todos. No me quiero meter en la interna de la AFA o la Superliga, pero como señal habría que suspender todo, para que se vea que estamos todos en el mismo barco. Respecto al transporte, es un tema ese. Es difícil. Yo pienso que va a haber una reducción por las mismas medidas que se están tomando de trabajo en el hogar, de aislamiento, las restricciones. Probablemente la gente salga un poco menos. También se podría pensar en cosas creativas, como escalonar las entradas y salidas laborales de manera de no atiborrar el transporte público, y que la gente piense dos veces si tiene que salir de su casa por alguna razón. Para mi, hay que sentarse y pensar si vale la pena salir. Yo estoy trabajando desde acá, tengo teleconferencias. Está bien, puedo hacerlo. Pero me parece que si uno puede evitar salir de la casa y quedarse, lo mejor es hacerlo el mayor tiempo posible.