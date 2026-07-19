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Estas son las fechas en las que se disputarán los Clásicos del segundo semestre en el fútbol profesional colombiano

La Liga BetPlay 2026-II comenzará el próximo 24 de julio a las 6:00 p.m. con el partido entre Llaneros y Deportivo Pereira

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Junior de Barranquilla es el actual campeón del fútbol profesional colombiano, su primer clásico lo jugará ante Millonarios en la fecha 2 el 1 de agosto - crédito Luga BetPlay Dimayor

Con la final de la Copa del Mundo ya en el pasado, la atención del fútbol colombiano vuelve a centrarse en la Liga BetPlay del segundo semestre, que comenzará oficialmente el viernes 24 de julio con el compromiso entre Llaneros y Deportivo Pereira.

El campeonato traerá varias novedades en su formato, entre ellas el regreso de los cuadrangulares semifinales para definir a los finalistas, además de la eliminación de la tradicional jornada de clásicos, por lo que los principales enfrentamientos del Fútbol Profesional Colombiano estarán distribuidos a lo largo de las 19 fechas del todos contra todos.

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos
Junior de Barranquilla y Atlético Nacional protagonizarán uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano, cuando se enfrenten el próximo 30 de septiembre - crédito Colprensa

A diferencia de temporadas anteriores, la Dimayor decidió no programar una fecha exclusiva para los derbis regionales. Esto significa que partidos como Atlético Nacional contra Independiente Medellín, América frente a Deportivo Cali o Santa Fe ante Millonarios se disputarán en diferentes momentos del campeonato, lo que mantendrá el atractivo de la competencia durante toda la fase regular.

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Los primeros compromisos de alto perfil llegarán muy temprano. En la segunda jornada, programada para el 1 de agosto, Independiente Medellín recibirá al Deportivo Cali, mientras que Junior de Barranquilla será local frente a Millonarios, dos encuentros que medirán a clubes históricos y candidatos habituales a pelear por el título.

Nacional goleó al DIM en el clásico paisa- crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín disputan el clásico de Antioquia, y es uno de los más tradicionales del FPC - crédito Atlético Nacional

Calendario de los clásicos del segundo semestre

Fecha 2

  • Independiente Medellín vs. Deportivo Cali – 1 de agosto
  • Junior de Barranquilla vs. Millonarios – 1 de agosto

Fecha 3

  • Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla – 30 de septiembre
  • Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo – 3 de agosto

Fecha 4

  • América de Cali vs. Atlético Nacional – 8 de agosto
  • Independiente Medellín vs. Millonarios – 11 de agosto

Fecha 5

  • Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe – 15 de agosto
  • Millonarios vs. Deportivo Cali – 17 de agosto

Fecha 6

  • Independiente Santa Fe vs. América de Cali – 22 de agosto

Fecha 7

  • América de Cali vs. Junior de Barranquilla – 26 de agosto
  • Atlético Nacional vs. Deportivo Cali – 26 de agosto

Fecha 8

  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe – 29 de agosto

Fecha 12

  • Atlético Nacional vs. Millonarios – 23 de septiembre
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín – 26 de septiembre

Fecha 16

  • Independiente Santa Fe vs. Millonarios – 2 de septiembre
  • Once Caldas vs. Deportivo Pereira – 24 de octubre
  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín – 25 de octubre

Fecha 17

  • Millonarios vs. América de Cali – 26 de octubre

Fecha 18

  • América de Cali vs. Deportivo Cali – 3 de noviembre

El formato de la Liga BetPlay 2026-II

Además de la distribución de los clásicos durante toda la fase regular, el segundo semestre marcará el regreso de los cuadrangulares semifinales, sistema que reemplaza los play-offs utilizados durante la primera mitad del año. Los ocho mejores equipos avanzarán a dos grupos de cuatro clubes, de donde saldrán los finalistas que disputarán el título de la Liga BetPlay en diciembre.

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Con este calendario, la Liga BetPlay promete mantener el interés de los aficionados desde las primeras jornadas, ya que prácticamente cada fecha contará con un enfrentamiento entre clubes históricos, rivales regionales o aspirantes al campeonato.

La ausencia de una jornada exclusiva de clásicos permitirá que estos partidos se conviertan en puntos de referencia a lo largo de toda la competencia, aumentando la expectativa en cada tramo del torneo antes de la definición por medio de los cuadrangulares semifinales.

Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga enfrentará a su clásico rival, Cúcuta Deportivo, el 3 de agosto por la fecha 3 de la liga - crédito Atlético Bucaramanga

El campeonato también tendrá como principal referente al Junior de Barranquilla, que iniciará la defensa del título conseguido en el primer semestre. El conjunto barranquillero afrontará un calendario exigente, pues además de enfrentar a Millonarios en la segunda fecha, también tendrá cruces frente a Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Por su parte, clubes como Nacional, Millonarios, América y Santa Fe buscarán impedir que el vigente campeón repita la consagración y volver a instalarse en la disputa por el trofeo de la Liga BetPlay durante el segundo semestre del año.

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