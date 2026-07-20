Gustavo Puerta, el aporte de la selección Colombia en el once ideal de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta jugó los cinco partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El colombiano Gustavo Puerta entró en el XI ideal de revelaciones del Mundial 2026 elaborado por la Agence France-Presse, un reconocimiento que lo ubica entre los jóvenes de mejor rendimiento del torneo y refuerza su proyección internacional tras adueñarse del mediocampo de Colombia.

La elección llegó después del cierre del campeonato en el MetLife Stadium de Nueva York, donde España conquistó su segundo título mundial y terminó invicta, con la valla menos vencida. A partir de ese balance final, según Agence France-Presse, Puerta apareció en una nómina de once futbolistas que marcaron el torneo por rendimiento, impacto y proyección.

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Por Gustavo Puerta, el Racing de Santander espera entre 15 y 20 millones de euros - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

El volante del Racing de Santander, de 22 años, fue descrito por la agencia como un mediocampista que “se adueñó del mediocampo colombiano con autoridad”. La publicación destacó su despliegue físico, su criterio para distribuir el balón y su capacidad para rematar desde media distancia.

Ese papel tuvo una consecuencia concreta en la selección colombiana: le quitó el puesto a Richard Ríos y pasó a ser una pieza central también en fase ofensiva. Durante el campeonato registró 11 disparos fuera del área, una cifra solo superada por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Los otros jugadores revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La lista de revelaciones difundida por la agencia reunió futbolistas de América, Europa y África que elevaron su cotización o consolidaron un salto competitivo en Norteamérica 2026. Entre ellos figura el arquero paraguayo Orlando Gill, de 26 años, que pasó de ser un desconocido para buena parte del público a liderar las estadísticas de la FIFA en su posición.

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Gill consiguió una calificación de 8,26 en la fase de grupos, mantuvo dos arcos en cero y cerró el Mundial con 28 paradas, la cifra más alta entre los guardametas del torneo. Esos números, de acuerdo con el medio, despertaron el interés del Bayern Múnich.

Gustavo Puerta era el jugador más joven de los convocados de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

También fue incluido el inglés Nico O’Reilly, de 21 años, formado en el Manchester City y titular en casi todos los partidos de su selección. Según datos de Sofascore citados en el texto, rondó el 90% de acierto en el pase y se mostró dominante en los duelos aéreos.

En la defensa apareció el español Pau Cubarsí, de 19 años, central del FC Barcelona y elegido mejor joven del torneo. La agencia lo presentó como uno de los pilares de la selección campeona por su serenidad con la pelota, su capacidad de anticipación y un liderazgo inusual para su edad.

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La nómina también incluyó al caboverdiano Lopes Cabral, de 22 años, defensor del Trabzonspor que sorprendió por su firmeza atrás y por su aporte ofensivo. Su acción más recordada fue el gol del empate 2-2 en la prórroga contra Argentina, una jugada que para muchos dejó el tanto más vistoso del Mundial.

Esta es la medalla que se le entregó a los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Entre los mediocampistas señalados por la agencia también estuvo el sueco Lucas Bergvall, de 20 años, que pese a la rápida eliminación de su selección dejó muestras de calidad en la conducción del juego. El texto añade que el Tottenham rechazó una oferta de 54 millones de euros del Newcastle para retenerlo.

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El marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, fue otra de las sensaciones del torneo. Según The Athletic, el Manchester City encabezaría la carrera para ficharlo por 100 millones de euros tras su irrupción con Marruecos y su crecimiento reciente en el Lille.

La selección incluye además al mexicano Gilberto Mora, de 17 años, ya asentado como titular, y al noruego Antonio Nusa, de 21, extremo del RB Leipzig al que siguen clubes de la liga española y de la Premier League. En ataque también aparecieron el marfileño Yan Diomande, de 19 años, cuyo fichaje por el Paris Saint-Germain se cerró después del torneo, y el suizo Johan Manzambi, de 20, que terminó con tres goles y dos asistencias antes de despertar el interés del Aston Villa con una oferta de 70 millones de euros.

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