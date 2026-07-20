Colombia

El Caribe sufrirá apagones por desbordado consumo de energía, según Afinia: ola de calor incrementó 11% uso de ventiladores y aire acondicionado

La empresa dijo que aplicó maniobras operativas para repartir de forma segura la carga ante consumos inusuales, con afectaciones intermitentes en algunos sectores, mientras avanza un plan de refuerzo de la capacidad

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Incendiaron oficinas de Afinia en Ayapel tras permanecer más de 16 horas sin energía - crédito Afinia
Las altas temperaturas en la región Caribe están afectando la estabilidad energética, según advirtió Afinia - crédito Afinia

Las altas temperaturas registradas en la región Caribe ya están generando fuertes estragos en la estabilidad energética de la región, según advirtió Afinia en las últimas horas.

Según señaló la filial del grupo EPM, la compañía se enfrenta enfrenta a un desafío inédito, pues la demanda de energía creció más de un 11%, por encima del promedio nacional del 8,75%. Este aumento, impulsado por el uso intensivo de aires acondicionados y equipos eléctricos, ha exigido una respuesta rápida para preservar la estabilidad del sistema.

La situación actual responde a la consolidación del fenómeno de El Niño, que afecta al país con una ola de calor persistente. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical, lo que ha provocado temperaturas elevadas y, en consecuencia, un consumo eléctrico que supera los registros habituales.

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Frente a este panorama, Afinia anunció en las últimas horas que implementó maniobras operativas, incluyendo interrupciones programadas en algunos sectores, para distribuir de manera segura la carga y proteger la infraestructura.

Suspensión del servicio de energía en Cartagena y Bolívar
Afinia implementó maniobras operativas e interrupciones programadas para distribuir la carga de forma segura y proteger la infraestructura eléctrica del Caribe . crédito @MarianaOsorio27/X

Según la entidad, estas medidas buscan reducir riesgos mayores y asegurar la prestación del servicio, aunque en ciertas zonas la continuidad puede verse afectada de forma intermitente.

Hoy la infraestructura eléctrica del Caribe está respondiendo a una demanda sin precedentes. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo para fortalecerla, pero también necesitamos el apoyo de todos para hacer un uso eficiente de la energía y facilitar las obras que permitirán que el sistema sea cada vez más robusto y confiable”, advirtió Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

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La filial reveló que el aumento en la demanda se concentra en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y once municipios del Magdalena, donde la compañía opera desde que asumió la gestión eléctrica regional. El fenómeno climático ha intensificado el uso de aparatos de refrigeración, lo que ha presionado la red y elevado los retos técnicos y operativos.

Afinia informó que, a pesar de los desafíos estructurales —como el bajo recaudo, las pérdidas de energía y las dificultades para ejecutar proyectos debido a bloqueos o resistencia social—, mantiene la modernización de la infraestructura como prioridad. En los últimos años, la empresa ha invertido 3,4 billones de pesos en la modernización de la red, aunque reconoce que avanzar al ritmo que exige la coyuntura requiere la colaboración de diversos actores.

Afinia anuncia suspensión del servicio de energía esta semana en Cartagena y Bolívar
El aumento de la demanda de energía se concentra en Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y once municipios del Magdalena, donde opera Afinia - crédito Infobae Jesus Aviles Ortiz

La empresa sostiene que, para enfrentar la ola de calor y sus efectos sobre la red eléctrica, se han puesto en marcha planes de corto, mediano y largo plazo enfocados en aumentar la capacidad operativa, reducir los impactos del fenómeno y garantizar la calidad del servicio mientras avanzan los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional.

Afinia insiste en que superar la actual coyuntura exige un esfuerzo conjunto. La compañía considera esencial contar con el respaldo de autoridades, líderes comunitarios y ciudadanos para facilitar la ejecución de las obras, promover el uso racional de la energía y reducir el consumo durante los periodos más críticos.

En este contexto, la compañía concluyó que solo mediante el trabajo conjunto será posible mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, asegurar la confiabilidad del sistema y construir una infraestructura preparada para las exigencias actuales y futuras de la región Caribe.

Porqué salió a la luz el nombre de Emilio Tapia en escándalo de Afinia - crédito Colprensa
Porqué salió a la luz el nombre de Emilio Tapia en escándalo de Afinia - crédito Colprensa

Apenas unos días atrás, la compañía tuvo que sortear un daño masivo después de una serie de fuertes lluvias y vientos huracanados que cayeron sobre los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar en la tarde y noche del domingo 12 de julio.

En su momento, la empresa Afinia informó que los fenómenos meteorológicos ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica, afectando la operación de 21 circuitos y la Subestación Pradera, ubicada en Montería.

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