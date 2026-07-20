Colombia

Dos conductores de transporte público se enfrentaron con palos y arma blanca en plena vía pública: todo quedó video

La grabación que circula en redes sociales registró cómo un uniformado se interpuso en la riña y separó a los implicados, tras un cruce vial

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La confrontación entre los conductores ocurrió a la altura del comando de policía tras un cruce en la vía - crédito Colombia Oscura

Un caso de violencia vial interrumpió la circulación en el municipio de Soacha, Cundianamarca, cerca del comando de policía. Dos conductores de transporte público terminaron envueltos en una disputa que rápidamente escaló de los insultos a la agresión física, bajo la vista de quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió el sábado 19 de julio, evidencian el momento exacto en la Autopista Sur, cuando uno de los conductores, tras un cierre en la vía, descendió de su vehículo y se dirigió a reclamar al otro, quien permanecía en su puesto.

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En cuestión de segundos, la confrontación verbal se transformó en un golpe lanzado desde la ventana, lo que motivó que el conductor del bus, identificado por la placa SMB 636, abandonara el vehículo.

Al acercarse a su contrincante, el conductor del bus rompió el espejo del otro vehículo, lo que intensificó todavía más la disputa. En respuesta, el otro conductor empujó la puerta para enfrentar a su agresor, pero notó que este portaba un arma blanca.

El hecho ocurrió el sábado 19 de julio, cuando uno de los conductores reclamó e insultó al otro en la ventana del vehículo - crédito Captura de video
El hecho ocurrió el sábado 19 de julio, cuando uno de los conductores reclamó e insultó al otro en la ventana del vehículo - crédito Captura de video

Ante la amenaza, decidió tomar un palo de su propio vehículo para intentar protegerse. La discusión se mantuvo en un tono elevado y con amenazas de violencia mayor.

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El enfrentamiento entre los conductores de transporte público en la Autopista Sur fue controlado por la intervención de un agente policial, que impidió que la disputa pasara a mayores y salvaguardó la integridad de los involucrados y de quienes transitaban por la zona.

La escena dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución de conflictos en las vías.

Las autoridades no han confirmado si se presentaron detenciones o sanciones, pero el hecho generó debate sobre la urgencia de promover la tolerancia y el respeto en el tránsito de las ciudades.

La discusión entre los conductores escaló a golpes cuando el segundo respondió con un puñetazo - crédito Captura de video
La discusión entre los conductores escaló a golpes cuando el segundo respondió con un puñetazo - crédito Captura de video

Denuncian a un conductor por amenazar con un arma de fuego a otros ciudadanos en una vía de Bogotá: todo quedó en video

En la mañana del 22 de junio, la intersección entre la avenida Suba y la avenida Cali vivió momentos de inquietud cuando un conductor sacó un arma de fuego ante la presencia de numerosos transeúntes. El hecho, que fue captado en video, generó una ola de preocupación en Bogotá por la aparente facilidad con que algunos ciudadanos exhiben armas en medio de disputas cotidianas.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., cuando varias personas señalaron al ocupante de una camioneta gris Suzuki, placas LOQ 042, por una maniobra peligrosa en pleno tráfico.

Según las denuncias de quienes presenciaron la escena, el conductor respondió sacando un arma desde el interior de su vehículo, lo que fue interpretado como un intento de intimidar a quienes lo habían increpado.

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales, donde los usuarios expresaron su alarma ante la posibilidad de que situaciones similares se repitan con frecuencia en los congestionamientos de la ciudad.

El conductor sacó el arma en plena vía, según el video de la denuncia - crédito Captura de video
El conductor sacó el arma en plena vía, según el video de la denuncia - crédito Captura de video

“Próximamente incidentes diarios en los trancones de Bogotá, porque al intolerante le van a dar su juguete para amenazar o apuntar a su antojo”, escribió una persona, reflejando el temor de que el porte de armas derive en episodios violentos durante altercados de tránsito.

La comunidad local manifestó su inquietud por el hecho, señalando el riesgo que representa para la seguridad pública la presencia de armas en manos de civiles durante conflictos menores. Diversos testigos afirmaron que el hombre se alejó rápidamente del lugar luego de exhibir el arma, lo que impidió una intervención inmediata de las autoridades.

La difusión del video intensificó el debate sobre la violencia y la intolerancia en las calles, así como sobre la necesidad de fortalecer las medidas para evitar que las discusiones de tráfico terminen en situaciones de peligro.

Muchos usuarios en redes sociales subrayaron que portar un arma implica una responsabilidad que no puede tomarse a la ligera. “Uno no saca un arma si no es para usarla y no se saca por un incidente de tránsito, viejo loco”, publicó otro internauta, cuestionando la reacción del conductor.

El suceso puso de relieve la preocupación de los habitantes de Bogotá por la escalada de incidentes relacionados con la intolerancia vial y la proliferación de armas.

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