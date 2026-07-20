Daniel Briceño anunció que donará parte de su sueldo como congresista a las víctimas de las Farc: “Hay que dar ejemplo”

Daniel Briceño señaló que, con el acompañamiento del empresario Mario Hernández, los recursos financiarán un proyecto productivo para un emprendimiento - crédito @Danielbricen/X

Horas antes de que se posesione como nuevo congresista de Colombia, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, reveló los primeros indicios de lo que efectuará con el salario que devengara como parlamentario nacional.

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista electo anunció que una parte del monto que recibirá por su labor en el legislativo se destinará a las víctimas del conflicto armado, especialmente de la antigua guerrilla de las Farc.

“Una parte del salario que recibiré como congresista en Colombia será destinado a las víctimas de los excongresistas de las Farc”, expresó inicialmente el exconcejal bogotano.

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Daniel Briceño afirmó que convertirá su prima de servicios en un acto de reparación para una víctima del conflicto armado en Colombia - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

La decisión se conoce en medio del debate nacional que generó un fallo judicial que permitió mantener la prima especial para los congresistas, por lo que el nuevo representante sostuvo que está en contra de la medida emitida por el Consejo de Estado.

“Yo siempre he estado a favor de la reducción del salario de los congresistas. Hace unos días, el Consejo de Estado le devolvió al Congreso la prima especial de congresistas que se les había quitado a través de un decreto presidencial. Decisión con la cual no estoy de acuerdo, pero respeto”, indicó.

En ese sentido, Briceño recalcó que ese monto ser a vital para esta población, argumentando que ese gesto representa un acto de reparación real.

“En política, como uno debe ser coherente y uno también no solo debe ser, sino parecer, y por eso hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley (...) y por eso he decidido que la prima especial que nos ha dado el Consejo de Estado será destinado a víctimas de excongresistas de las Farc”, señaló.

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Deisy Guanaro relató que las FARC la reclutaron cuando era menor de edad y que durante años sufrió torturas, abusos y otros hechos de violencia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En el primer año de legislatura, el representante a la Cámara señaló que ese dinero será destinado a la señora Deisy Dorely Guanaro Chavita, víctima de reclutamiento forzado por parte del extinto grupo armado cuando era niña.

“Deisy fue víctima por muchos años de la señora Sandra Ramírez cuando ella era niña. La violentaron, la violaron, la usaron los jefes de las FARC. Pero mientras Deisy veía cómo la señora Sandra Ramírez ocupaba una curul en el Congreso, a Deisy el Estado la abandonó”, mencionó.

A su vez, Briceño señaló que, con el acompañamiento del reconocido empresario Mario Hernández, los recursos se destinarán a un proyecto productivo para que la víctima ponga en marcha un emprendimiento y recupere su autonomía económica.

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“Yo pondré la prima especial de congresistas y por el otro, Mario Hernández será el padrino, el tutor de Deisy para crear su empresa. Nadie sabe en este país hacer empresa más que Mario Hernández”, complementó.

Daniel Briceño señaló que, con el acompañamiento del empresario Mario Hernández, los recursos financiarán un proyecto productivo para un emprendimiento - crédito Lina Gasca/Colprensa

Por último, afirmó que busca repetir la iniciativa cada año de su ejercicio legislativo, con el objetivo de apoyar a más víctimas del conflicto armado en la creación de emprendimientos, aunque aclaró que esta medida no reemplaza la obligación de los victimarios de reparar de forma integral a sus víctimas.

“Colombia debe empezar a dar mensajes claros y concretos. El llamado también es al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el país. Es momento de que las víctimas se pongan en el centro y nos olvidemos de los victimarios que deberían estar realmente en la cárcel”, puntualizó.

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La decisión de Daniel Briceño se conoció en medio del debate nacional por el fallo del Consejo de Estado que permitió mantener la prima de servicios para los nuevos congresistas - crédito Colprensa

Detalles del fallo contra medida del salario de congresistas

El Consejo de Estado suspendió de forma provisional el Decreto 030 de 2026 y evitó que, desde el 20 de julio, los congresistas que se posesionen en Colombia pierdan la prima especial de servicios, al considerar que la medida podía abrir una fractura salarial entre funcionarios con el mismo cargo y arrastrar recortes sobre la remuneración de jueces, fiscales y organismos de control.

El alto tribunal advirtió además que la aplicación del decreto podía generar una oscilación salarial de entre $17.000.000 y $22.000.000 para funcionarios afectados por el efecto en cadena del régimen salarial atado a los ingresos de los congresistas. La corporación sostuvo que esa magnitud no podía verse como un impacto menor ni estrictamente individual.

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La normativa reconocía a los miembros del Congreso una prima especial de servicios por $7.898.445, reajustable cada año y computable para la liquidación de prestaciones como la prima de servicios y la prima de Navidad.