José Manuel Restrepo llamó a defender la democracia y las instituciones en el Día de la Independencia de Colombia: “Una nación libre”

Restrepo: responsabilidad y defensa de la libertad, ejes del mensaje en el aniversario patrio - crédito @jrestrp/X

En el Día de la Independencia de Colombia, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo destacó la vigencia del legado histórico al afirmar que “la independencia no es una conquista del pasado, sino una responsabilidad permanente”.

Sus palabras, emitidas en su cuenta oficial de X durante la conmemoración del 20 de julio, subrayaron que la libertad nacional requiere acciones cotidianas para mantenerse firme.

Restrepo, quien asumirá la vicepresidencia junto al presidente Abelardo de la Espriella, sostuvo que el país tiene la misión de “defender cada día nuestras instituciones, respetar la ley y proteger los valores que sostienen a Colombia”.

PUBLICIDAD

Según el futuro vicepresidente, la herencia de los próceres no solo se honra recordando los hechos históricos, sino asegurando la protección de los principios democráticos y las garantías ciudadanas.

La efeméride, que marca 216 años del grito de Independencia, sirvió a Restrepo para recalcar que la generación actual está llamada a preservar la libertad alcanzada en 1810.

José Manuel Restrepo instó a preservar la independencia y los valores en el 20 de julio - crédito @jrestrp/X

“A nuestra generación le corresponde preservar esa libertad”, expresó en su mensaje, invitando a la ciudadanía a comprometerse activamente con la democracia. El vicepresidente electo insistió en que este compromiso implica resguardar la independencia de las instituciones y asegurar el cumplimiento de la ley.

PUBLICIDAD

Restrepo también hizo referencia a la visión de futuro del nuevo gobierno, al indicar que la construcción de una “patria milagro” solo será posible mediante la defensa constante de los derechos y la autonomía del país.

“Solo preservando nuestra independencia podremos construir la #PatriaMilagro que soñamos para las futuras generaciones”, indicó, remarcando la importancia de garantizar espacios para la libre opinión y el ejercicio de las libertades individuales.

El vicepresidente electo concluyó su mensaje con un saludo a la sociedad colombiana y una invitación a reafirmar el compromiso con un país libre, soberano y fuerte, en un aniversario que evoca el espíritu de los héroes de 1810 y la vigencia de sus ideales.

PUBLICIDAD

José Manuel Restrepo resaltó la vigencia del legado de los próceres en la independencia de Colombia - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella se posicionará en una guarnición militar y rindió homenaje a las Fuerzas Armadas

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció desde la ciudad de Medellín que su toma de posesión se realizará en una guarnición militar como símbolo de respaldo a las Fuerzas Armadas.

El futuro mandatario eligió el 20 de julio, fecha conmemorativa de la Independencia de Colombia, para rendir homenaje a quienes considera los verdaderos artífices de la seguridad en el país. “Hoy, esa libertad solo puede preservarse cuando se honra a quienes la defienden cada día”, señaló en su declaración.

De la Espriella subrayó la importancia de no relegar el papel de los soldados y policías, a quienes calificó como “los verdaderos héroes de la Patria”.

PUBLICIDAD

La decisión de asumir el cargo en una instalación militar fue definida como un acto de “gratitud, respeto y reconocimiento a quienes han entregado su vida por proteger a los colombianos”.

El presidente electo recalcó la intención de enviar un mensaje a los sectores que amenazan la tranquilidad nacional, afirmando que “el Estado recuperará la autoridad y hará respetar la ley en cada rincón del país”.

Abelardo de la Espriella anunció posesión en instalación militar en reconocimiento a soldados y policías - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La conmemoración de los 216 años de Independencia sirvió para que De la Espriella reafirmara el compromiso de su administración con la seguridad y el respaldo institucional.

En su mensaje, manifestó: “Nunca más los héroes de la Patria relegados. Nunca más los ciudadanos de bien viviendo con miedo”, dejando en claro el enfoque de su gobierno hacia la protección de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

El nuevo mandatario instó a la sociedad a reconocer la labor de quienes han garantizado la libertad, asegurando que la “Patria Milagro” comienza valorando a quienes hicieron posible la independencia y apoyando a quienes la resguardan en la actualidad.

“Llegó la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde”, concluyó De la Espriella, marcando el inicio de una gestión enfocada en fortalecer la autoridad estatal y en honrar a las fuerzas de seguridad en Colombia.