Álvaro Uribe reafirmó su apoyo a Honorio Henríquez en medio de la disputa por la Presidencia del Senado: “Colmena democrática”

Álvaro Uribe se pronunció en su cuenta oficial de X y destacó la trayectoria del senador Honorio Henríquez - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Prensa Senado/@AlvaroUribeVel/X

El expresidente de Colombia y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, publicó en su cuenta oficial de X un mensaje en el que destacó la trayectoria del senador Honorio Henríquez, quien aspira a presidir el Senado durante el periodo 2026-2027.

El exmandatario colombiano (2002-2010) afirmó que Henríquez es una persona dedicada y laboriosa en sus funciones como senador. Además, señaló que es un legislador leal y coherente, y que ejerce una oposición basada en argumentos.

Uribe Vélez aseguró que el senador Honorio Henríquez es una persona garantista y es ajena a la persecución política. También indicó que es una persona mesurada en sus palabras y actitudes, razón por la cual lo calificó de un “gran ser humano”.

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“Honorio senador dedicado y laborioso, es leal y coherente, ha hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO (sic)“, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe aseguró que el senador Honorio Henríquez es una persona garantista y es ajena a la persecución política - crédito @AlvaroUribeVel/X

El líder del Centro Democrático también compartió una imagen en la que se muestra el cambio del logo del partido por una abeja con un gran corazón en el centro.

“Colmena democrática. Mano firme, corazón grande”, se lee en el logo. Además, acompañó la imagen con el mensaje: “Feliz Día de la Patria”.

Álvaro Uribe también compartió una imagen en la que se muestra el cambio del logo del partido por una abeja con un gran corazón en el centro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Recientemente, el exmandatario colombiano utilizó su cuenta oficial en X para rechazar la persecución política. El mensaje surgió tras un intercambio con Alfredo Deluque, candidato a la Presidencia del Senado para el periodo 2026-2027.

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Uribe manifestó que tanto él como Honorio Henríquez, miembro de su partido, actúan conforme a la ley y descartó que exista algún tipo de persecución hacia quienes piensan diferente. En palabras del propio Uribe: “Honorio Henríquez y el Centro Democrático respetamos la ley, no compartimos perseguir al adversario político (sic)”.

El expresidente recordó que ha experimentado casos de persecución y difamación, afectando tanto a su entorno familiar como a su trayectoria personal. A partir de su experiencia, insistió en la necesidad de que la democracia colombiana elimine ese tipo de prácticas y refuerce el cumplimiento de la ley. “Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley (sic)”, escribió Uribe.

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En un nuevo mensaje, Uribe relató el inicio de una reunión del Centro Democrático, llamando la atención sobre la falta de confidencialidad dentro de la bancada: “Empieza reunión bancada Centro Democrático, expresidente Uribe dice: ‘cuando se pide confidencialidad lo filtran y no se sabe quién, entonces quedemos, pueden filtrar todo lo que se diga’ (sic)”.

Álvaro Uribe Álvaro Uribe afirmó que tanto él como Honorio Henríquez respetan la ley, por lo que negó que exista persecución contra los adversarios políticos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Antes de que comenzara el encuentro, el exmandatario reiteró haber sido blanco de persecución y difamación, afirmando que son situaciones difíciles de reparar. Finalizó reafirmando el compromiso de su partido con el respeto a la ley y la necesidad de erradicar la persecución política en el país.

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¿Quién es Honorio Henríquez?

Honorio Miguel Henríquez Pinedo nació el 24 de julio de 1971 en Santa Marta, Colombia. Es abogado por la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana.

Amplió su formación con estudios en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra. También completó un diplomado en Liderazgo y Gobierno Municipal en La Sabana.

Participó en seminarios sobre Sociedad, Gobierno y Fuerza Pública en situaciones de emergencia, así como en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos en la Escuela Superior de Guerra. Además, se formó en Prevención y Seguridad Personal con la Organización de Estados Iberoamericanos.

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Honorio Miguel Henríquez Pinedo nació el 24 de julio de 1971 en Santa Marta, Colombia y es abogado de la Universidad de La Sabana - crédito Colprensa - Prensa Senado

En 2003, trabajó como secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia durante el primer mandato de Álvaro Uribe.

Entre 2006 y 2012, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública. Ese mismo año, fue nombrado gobernador encargado de Córdoba tras la anulación de la elección de Libardo López, mientras estaba al frente de la institución.