Colombia

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Nacido de Ibagué y criado en Manizales, el silbato integró el equipo de videoarbitraje como AVAR y reafirmó su posición como uno de los jueces tecnológicos más confiables del certamen, tras intervenir en un total de 13 partidos

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Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo
Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo como AVAR - crédito FIFA - suministrada a Infobae Colombia

Luego de 38 días llegó a su fin, en Nueva Jersey (Estados Unidos), la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la que la selección de España logró la gesta y bordó la segunda estrella en su escudo, tras vencer en una agónica final ante su similar de Argentina; en una definición que se fue hasta el alargue. El gol del delantero del F.C. Barcelona Ferrán Torres, a los 106′, sentenció el éxito de la Roja, ante un rival que quedó en deuda.

Además de la artista barranquillera Shakira, que hizo su aparición en el acto de medio tiempo con su hit Dai Dai, que interpretó con su colega, Burno Boy, otro colombiano dijo presente en el epílogo de esta cita orbital: y lo hizo como parte del equipo arbitral que tuvo bajo su mando esta contienda, en la que se registraron retos que fueron solventados por el juez central, el esloveno Slavko Vinčić, que tuvo una buena presentación.

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - España levantando la copa
España consiguió su segundo título en su historia, tras el obtenido en 2010 en Sudáfrica, cuando venció a Holanda; en esta ocasión superaron a Argentina - crédito Juan Mabromata/AFP

Se trata del ibaguereño Nicolás Gallo, criado en Manizales y que integra el colegio de Caldas, que gracias a sus capacidades en el manejo de la herramienta de videoarbitraje fue escogido para aparecer como AVAR en este encuentro. En líneas generales, el silbato tuvo un buen desempeño, pues fue apoyo en el grupo que lideró el alemán Bastian Dankert, que fue el responsable de definir las jugadas polémicas de este partido.

El gran balance de Nicolás Gallo, la cuota colombiana en el equipo arbitral de la final

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, el árbitro actuó en el equipo de videoarbitraje, ya fuera como VAR o AVAR, en un total de 13 partidos, incluida –por supuesto– la gran final del certamen, entre los ibéricos y los gauchos. Estas cifras hablan de la manera en que la FIFA encontró en el tolimense uno de los jueces más confiables desde el punto de vista tecnológico, y por ello recibió el reconocimiento de la organización; aunque no apareció en tarima.

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Nicolás Gallo, en el equipo encargado del VAR en la gran final de la Copa del Mundo
El árbitro Nicolás Gallo estuvo en el equipo encargado del VAR en la gran final de la Copa del Mundo, como asistente del alemán Bastian Dankert - crédito FIFA

Como es habitual en estas definiciones, el ente rector reconoció la labor de los colegiados, que fueron premiados con una medalla. En síntesis, en el equipo que orientó la finalísima estuvieron:

  • Árbitro central: Slavko Vinčić (Eslovenia)
  • Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)
  • Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)
  • Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
  • Asistente de reserva: Mohammad Al Kalaf (Jordania)

Equipo del videoarbitraje (VAR)

  • Árbitro VAR principal: Bastian Dankert (Alemania)
  • Asistente VAR 1 (AVAR 1): Nicolás Gallo (Colombia)
  • Asistente VAR 2 (AVAR 2): Khamis Al Marri (Catar)
  • Soporte VAR (SVAR): Tatiana Guzmán (Nicaragua)
  • Asistente VAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)

Para Gallo, el balance no pudo ser mejor, pues también participó en el partido inaugural del certamen, que se llevó a cabo el 11 de junio entre la local México y Sudáfrica, cuando ofició como el VAR principal en el juego en el que se destacó otro connacional: el delantero tumaqueño Julián Quiñones, que marcó el primer tanto del mundial vistiendo la camiseta del combinado ‘manito’; uno de los cuatro que convirtió en esta cita.

Nicolás Gallo, asistente del Var en el Mundial de Qatar 2022
Este fue el segundo evento orbital para Nicolás Gallo, que también estuvo en la Copa del Mundo del 2022 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Será, en consecuencia, una jornada que no olvidará el colombiano, que se convirtió en el segundo juez ‘cafetero’ en estar en una final de la Copa del Mundo.

Ahora, para el ibaguereño lo que vendrá será el regreso a la competencia local, en pro de dirigir tanto en la Liga como en la Copa BetPlay, y su participación en la Copa Libertadores: evento sudamericano en el que no solamente es considerado como juez VAR, sino también en su papel de árbitro central; en el que, curiosamente, no tiene el mismo reconocimiento que ha ganado tras ubicarse detrás del monitor.

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