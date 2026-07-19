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Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos

El equipo de Medellín se enfrentará a Tigres de Bogotá, mientras que el de Cali lo hará ante Real Cartagena, en enfrentamientos por la Copa BetPlay 2026

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Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres, afirmó que enfrentar a Atlético Nacional, representa una oportunidad desde distintos puntos de vista, el económico, deportivo y profesional para los jugadores - crédito Diego Suárez/Infobae

La Copa BetPlay 2026 comienza a tomar protagonismo en el calendario del fútbol colombiano y este martes 21 de julio será el turno de dos de los equipos más importantes del país. Atlético Nacional y América de Cali iniciarán su participación en el torneo con los partidos de ida de la Fase 1B, instancia que reúne a los clubes clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y a los mejores equipos del Torneo BetPlay.

Los dos compromisos serán transmitidos por Win Sports y marcarán el estreno de ambos conjuntos en una competencia que entrega un cupo a torneos internacionales y que, una vez más, contará con la participación de clubes de la primera y la segunda división.

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Atlético Nacional y América de Cali serán los dos primeros equipos grandes en volver a la actividad del fútbol profesional colombiano - crédito Atlético Nacional/Dimayor
Atlético Nacional y América de Cali serán los dos primeros equipos grandes en volver a la actividad del fútbol profesional colombiano - crédito Atlético Nacional/Dimayor

¿Dónde ver el partido de Atlético Nacional?

Atlético Nacional será el primero en entrar en acción. El conjunto antioqueño enfrentará a Tigres este martes 21 de julio desde las 4:00 de la tarde en el estadio Cincuentenario de Medellín. El encuentro será transmitido por la señal de Win Sports y Win Sports+.

El partido no se disputará en el estadio Atanasio Girardot, escenario habitual del cuadro verdolaga, sino en el Cincuentenario. Además, el compromiso se jugará a puerta cerrada debido a la sanción que pesa sobre el club.

Atlético Nacional y Tigres de Bogotá se enfrentaron en el 2017 - crédito Dimayor
Atlético Nacional y Tigres de Bogotá se enfrentaron en el 2017 - crédito Dimayor

La medida disciplinaria fue impuesta luego de los incidentes registrados en la final de la Copa BetPlay 2025 frente al Independiente Medellín. En aquella oportunidad se presentaron invasiones al terreno de juego, desmanes en las tribunas y hechos que impidieron el normal desarrollo de la ceremonia de premiación del equipo campeón. Como consecuencia, Atlético Nacional deberá cumplir varios compromisos sin público en condición de local.

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Más allá de esa situación, el equipo paisa buscará comenzar la serie con un resultado favorable frente a Tigres para llegar con ventaja al compromiso de vuelta, que definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final del certamen.

Real Cartagena
Real Cartagena viene de ser finalista en el Torneo BetPlay 2026-I y enfrentará a América de Cali en la Copa - crédito Real Cartagena

¿Dónde ver el partido de América de Cali?

En la jornada nocturna será el turno de América de Cali. El conjunto escarlata recibirá a Real Cartagena desde las 7:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero, también con transmisión oficial de Win Sports.

El equipo dirigido para afrontar el segundo semestre tendrá la posibilidad de disputar el primer compromiso de la serie como local y buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para tomar ventaja antes del partido definitivo.

Real Cartagena, por su parte, intentará sorprender a uno de los históricos del fútbol colombiano y mantener abierta la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta, que se disputará en territorio cartagenero.

Con motivo del compromiso, América de Cali también dio a conocer los precios de la boletería para sus aficionados. La entrada más económica corresponde a la tribuna Sur, con un valor de 37.000 pesos, mientras que la localidad más costosa será Occidental 2.

Los dos encuentros hacen parte de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026, una ronda que se disputa mediante llaves de ida y vuelta. En esta instancia participan los ocho equipos que clasificaron a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay junto a los ocho mejores clubes del Torneo BetPlay.

Los ganadores de cada una de estas ocho series avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán a los ocho equipos que logren la clasificación desde la Fase 1A, integrada por clubes eliminados de la Liga y participantes del Torneo BetPlay distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos.

Entre las demás llaves confirmadas para esta fase aparecen Inter Bogotá contra Inter Palmira, Deportes Tolima frente a Deportes Quindío, Junior ante Barranquilla FC, Deportivo Pasto contra Bogotá FC, Once Caldas frente a Envigado e Independiente Santa Fe ante Unión Magdalena.

De esta manera, la Copa BetPlay inicia una nueva edición con un formato que combina una fase de grupos y otra de eliminación directa, permitiendo la participación de equipos de ambas categorías del fútbol profesional colombiano.

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