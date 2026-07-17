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La “Ley Vinicius” llegó al fútbol colombiano: estas son las nuevas normas para el arbitraje en el país

La Dimayor anunció la aplicación de las reglas que se estrenaron en el Mundial 2026 para mejorar el tiempo efectivo de juego, fortalecer el VAR y combatir los insultos ofensivos al rival

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Arbitraje en el fútbol colombiano
Se implementarán nuevas reglas en el arbitraje para el segundo semestre de 2026 en todas las competencias de la Dimayor - crédito Colprensa

El martes 21 de julio regresarán los campeonatos en el país con la fase 1B de la Copa Colombia 2026, en la que se presentarán siete encuentros y será el “abrebocas” para el arranque de la Liga BetPlay 2026-II, el viernes 24 de julio, que entregará la segunda estrella del año.

La Dimayor anunció que habrá nuevas reglas arbitrales para el fútbol colombiano, que ya se probaron en la Copa Mundial de la FIFA y dejaron buenas sensaciones entre los aficionados y los jugadores, pues varias de ellas son para mejorar el tiempo efectivo de juego y la intervención del VAR.

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Además, se estrenará la famosa “Ley Vinícius” en los campeonatos profesionales, la cual tuvo protagonismo en algunos compromisos del certamen en Norteamérica y nació de la polémica acción de Facundo Pellistri contra el jugador brasileño en un partido de la Champions League.

Las nuevas normas en el fútbol colombiano

La International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de las normas del arbitraje en el fútbol, anunció y aplicó las nuevas normas que se aprobaron para la temporada 2026, que tuvieron éxito en el Mundial 2026 y ahora pasarán al resto de competencias.

Las primeras reglas tienen que ver con el tiempo de juego efectivo, las cuales son el límite de tiempo para la salida de un jugador en las sustituciones (cinco segundos o el que ingresa esperará un minuto), atención médica a jugadores afuera del campo (un minuto), saques de banda y de meta (cinco segundos o el cobro pasa al rival), con el objetivo de evitar la interrupción prolongada de un partido.

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Se acabará la pérdida de tiempo en las sustituciones, saques de banda y esquina, y en la atención a jugadores lesionados - crédito Martin Meissner/AP Foto
Se acabará la pérdida de tiempo en las sustituciones, saques de banda y esquina, y en la atención a jugadores lesionados - crédito Martin Meissner/AP Foto

También se aplicarán nuevas reglas como expulsiones por abandono por protesta al juez, uso de accesorios de joyería bajo ciertas condiciones, aclaraciones de las faltas tácticas, ley de ventaja y las infracciones al momento de cobrar un penal, sea el cobrador o el portero.

El VAR ahora contará con tres normas: se revisará la expulsión por doble amonestación, los tiros de esquina errados y la confusión de identidad, solo para validar la tarjeta entre los jugadores involucrados en una infracción.

El VAR ahora puede revisar las expulsiones por doble amonestación, así como avisar al juez si señaló mal un tiro de esquina o saque de meta - crédito Europa Press
El VAR ahora puede revisar las expulsiones por doble amonestación, así como avisar al juez si señaló mal un tiro de esquina o saque de meta - crédito Europa Press

Finalmente, la Dimayor mencionó que solo tres normas no se aplicarán en el fútbol colombiano y son las cámaras frontales en los árbitros centrales, el fuera de lugar semiautomático y la famosa pausa de hidratación, esta última dependerá de las condiciones climáticas.

La Ley Vinícius

Otra norma a tener en cuenta para el fútbol colombiano es la famosa “Ley Vinícius”, la cual se estableció tras el insulto racista de Facundo Pellistri a Vinícius Junior, al hablar con el rival con la mano en su boca para que nadie supiera lo que le estaba diciendo, pero la FIFA tomó cartas en el asunto.

“En la circular número 33 de mayo del 2026, dada en la reunión IFAB en Vancouver, Canadá, el 28 de abril del mismo año, se abre una nueva opción de tarjeta roja directa para jugadores que cubran su boca al comunicarse de forma provocativa, despectiva o incendiaria con un oponente”, mencionó la Dimayor.

La Ley Vinicius de la FIFA y la IFAB sanciona con tarjeta roja a jugadores que se cubren la boca para ocultar insultos durante el partido - crédito Europa Press
La Ley Vinicius de la FIFA y la IFAB sanciona con tarjeta roja a jugadores que se cubren la boca para ocultar insultos durante el partido - crédito Europa Press

La entidad añadió que el objetivo de ese cambio es “combatir el racismo y la discriminación en el fútbol mediante medidas significativas y un fuerte elemento disuasorio”, además de que “cubrir la boca con la mano, el brazo o la camiseta para evitar la detección de comentarios inapropiados, insultos u otras formas de abuso”.

Otras normas aplicadas

Faltas tácticas: “El árbitro no podrá mostrar elementos disciplinarios después de la aplicación de la ventaja y que esta acción termine en gol, ya que con el gol se determina que el objetivo táctico del infractor fracasó. Al igual que con las faltas tácticas, si la mano antideportiva fracasa en su intento de evitar el gol sin conseguirlo debido a que se aplicó la ventaja, el infractor queda eximido de la amonestación”.

Doble toque en el tiro penal: “Si el lanzador del tiro penal golpea el balón de forma involuntaria con los dos pies simultáneamente o rebota en la pierna de apoyo, el árbitro deberá realizar el siguiente proceso”:

  • Si el balón entra a la portería: Se repetirá el penal, no es gol válido, pero no se pierde la oportunidad de ejecución.
  • Si el balón no entra a la portería: En tiempo regular de partido se concede tiro libre indirecto para la defensa (guardameta), en tanda de penales se registra como fallo definitivo.

Infracción simultánea en penales: “Durante la ejecución de un tiro penal, tanto el guardameta como el ejecutor cometen una infracción táctica exactamente al mismo tiempo. El tiro se sigue registrando como fallado o se otorga tiro libre indirecto. Solo se amonestará al lanzador si se confirma que cometió una finta ilegal o exhibió una conducta antideportiva específica durante esa infracción simultánea”.

Norma de la ventaja: “El árbitro estaba obligado a detener el juego inmediatamente y obligar a repetir el saque incorrecto, cortando accidentalmente el ataque prometedor del rival. Con la modificación, se permite que el juego prosiga su interrupción si el equipo adversario se beneficia inmediatamente después del error en la reanudación.”

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