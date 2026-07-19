Shakira confesó que le iba a hacer fuerza a Messi durante la final del Mundial 2026: “Es admirable cómo corre”

En este video se ve a Shakira junto a sus hijos, Milán y Sasha Piqué, quienes afirmó apoyan a la selección de España en su enfrenamiento ante Argentina - crédito @shakira/Instagram

Shakira, la cantante colombiana, confesó que apoyó a Argentina en la final del Mundial 2026, ante España, pues conserva una amistad con Lionel Messi, capitán de la selección suramericana, que genera su aliento por el equipo argentino. Esto a pesar de que sus hijos, Milán y Sasha Piqué son españoles, como su expareja y papá de ellos, Gerard Piqué.

La barranquillera de 49 años hizo esa confesión al medio de comunicación español RTVE, en donde afirmó: “Tengo dos hijos españoles que obviamente apoyan España, pero soy amiga de Messi y estoy orgullosa de lo que ha logrado. Hay que reconocer a los 39 años corre como nadie, y mete tantos goles como ninguno. Esa determinación que tiene y ese compromiso es algo que admiro mucho y con lo que me identifico”, dijo Shakira, antes de su presentación en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

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Shakira lució un deslumbrante vestido personalizado de Roberto Cavalli con más de 200.000 cristales Swarovski incrustados - crédito Lee Smith/Reuters

Shakira y su opinión sobre Lamine Yamal

La cantante también habló sobre el futuro de Lamine Yamal, a quien muchos consideran la gran figura del fútbol para la próxima década. Aunque evitó asegurar cuál será el destino del joven español, sí dejó claro qué factores considera determinantes para alcanzar el éxito. “No tengo una bola de cristal. Eso depende”, afirmó inicialmente a RTVE.

Después, añadió: “Sé algo de fútbol, algo aprendí. Pero creo que todo depende mucho de la disciplina, de la constancia”. La artista concluyó con una reflexión basada en su propia experiencia: “Al final, todo es así. Los 30 años que yo tengo de carrera no solo han sido producto del talento”.

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Shakira interpretó "Dai Dai", el himno oficial del torneo. Una de las grandes sorpresas de su actuación fue el mensaje de inclusión y el apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund Vincent Carchietta/Reuters

Su presentación en el primer show de medio tiempo de la historia en las Copas del Mundo

Shakira también destacó otro hecho inédito de la Copa Mundial de la FIFA 2026: la incorporación, por primera vez, de un espectáculo de medio tiempo durante la final, al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

La cantante colombiana celebró formar parte de ese momento histórico y expresó su entusiasmo por regresar a un escenario mundialista. “Voy a actuar en el descanso. Es la primera vez que se va a realizar un espectáculo de medio tiempo. Esto es completamente nuevo. Estoy muy feliz de acompañarlos otra vez, de verdad”, afirmó, también a RTVE.

Además, se refirió a las selecciones que disputaron el título y añadió: “Y de ver llegar a la final a España y a Argentina. Son dos países muy hermanados”.

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El futbolista argentino, Lionel Messi, junto a la cantante Shakira, después de recibir su tercer balón de oro en enero de 2021 - crédito Frank Fife/AFP Photo

La continuidad de la gira de Shakira

Shakira también aprovechó la entrevista para hablar de su regreso a España, país en el que cerrará su actual gira musical con una residencia de varios conciertos en Madrid.

“De aquí, de la final, a los conciertos allí. Tengo muchas ganas ya porque es una residencia europea”, afirmó la barranquillera, quien recordó el vínculo que mantiene con España desde hace varios años.

Durante la conversación, destacó que fue un país en el que vivió durante una etapa importante de su vida y en el que construyó algunos de sus recuerdos más significativos.

“Es un país en el que he estado muchísimo tiempo. Aprendí mucho y tuve a mis hijos”, señaló Shakira, al explicar por qué esta serie de conciertos representa mucho más que una nueva parada de su gira mundial. La cantante también agradeció el respaldo que ha recibido del público español a lo largo de su carrera artística, especialmente en los momentos más complejos de su vida personal y profesional.

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“Tiene un gran significado y el apoyo que me han dado en España. Ha sido constante y su público siempre ha sido muy leal. Han estado siempre en los momentos duros y en los buenos igualmente. Me han acompañado con mucho amor”, concluyó la artista.