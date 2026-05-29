Cómo quedaron los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los rivales de los clubes colombianos

Santa Fe y Medellín son dos de los clubes que jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana, provenientes de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Se terminó la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que tuvo su cierre con los compromisos del grupo A, en el que América de Cali recibió a Deportivo Macará, mientras que Tigre jugó en Argentina frente a Alianza Atlético Sullana, para definir los últimos clasificados.

De esta manera, ya quedaron listos los cruces de los playoffs de la Sudamericana, una ronda previa a los octavos de final y que reune a los segundos de este certamen, con los terceros de la ronda de grupos en la Copa Libertadores, así que serán partidos en el que no hay favoritos.

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Por otro lado, algunos de los clubes que cayeron en este torneo fueron Independiente Medellín y Santa Fe, dos de los cuatro colombianos en Libertadores que encontraron una segunda oportunidad en la competencia internacional, pues Tolima sí avanzó a octavos y Junior quedó eliminado de todo.

Así se jugarán los playoffs

En la noche del jueves 28 de mayo se disputaron los últimos compromisos en las fases de grupos de la Libertadores y la Sudamericana, pues al siguiente día era el sorteo de la Conmebol con los octavos de final, así que no había más tiempo para conocer a todos los clasificados.

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Una de las llaves destacadas será la de Vasco da Gama contra el Independiente Medellín, pues el cuadro brasileño tiene cuatro colombianos en sus filas, que son Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, los dos últimos conocen el estadio Atanasio Girardot por su pasado en Atlético Nacional.

(Instagram: @dimoficialcom)

Otro encuentro que llama la atención es el de Boca Juniors, que fue sorpresivamente eliminado de la Copa Libertadores, contra O’Higgins de Chile, escuadra que proviene del grupo C y, en la última jornada, dejó sin posibilidad a Millonarios al vencerlo por 2-1 en El Campín.

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Por los lados de Santa Fe, tendrá un rival accesible para llegar a octavos de final y es el Caracas, equipo que se destacó porque le quitó la posibilidad de playoffs a nada menos que Racing de Avellaneda, campeón de la Copa Sudamericana 2024, que fue tercero en ese grupo E.

Santa Fe venció a Peñarol por 1-0 en el estadio Campeón del Siglo, por la fecha 6 de la Copa Libertadores - crédito Santa Fe

Finalmente, el club Tigre, que acabó de eliminar al América de Cali en la Copa Sudamericana, ganó el cupo a los playoffs y enfrentará a Nacional de Uruguay, proveniente de la zona en la que Deportes Tolima avanzó a los octavos en la Libertadores.

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Cruces de playoffs

Llave A: Gremio vs. Bolívar

Llave B: RB Bragantino vs. Sporting Cristal

Llave C: Vasco da Gama vs. Medellín

Llave D: O’Higgins vs. Boca Juniors

Llave E: Tigre vs. Nacional de Uruguay

Llave F: Caracas vs. Santa Fe

Llave G: Cienciano vs. Lanús

Llave H: Santos vs. Universidad Central de Venezuela

Se viene el sorteo

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el sorteo de los octavos de final de Libertadores y de los cruces de repechaje de Sudamericana se realizará el viernes 29 de mayo en Luque, sede de la Conmebol, desde las 10:00 a. m. (Hora colombiana).

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En Libertadores, avanzarán directamente a octavos los equipos que terminen primero y segundo de cada grupo, divididos en dos bombos, según su posición, para armar las ocho llaves que se jugarán en la segunda parte de agosto, según calendario.

Equipos clasificados a los ’play-offs’ y a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

Tolima es el único equipo que sigue vivo en el torneo, al ser escolta de Coquimbo Unido en el grupo B y quiere llegar lejos en el torneo, pues la última vez que pasó de ronda fue en 2022 y fue parado por Flamengo en octavos.

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En Sudamericana, los líderes de cada grupo clasificarán de forma directa a octavos, mientras que los segundos disputarán los playoffs. En esas llaves de ida y vuelta, los ganadores avanzarán para medirse con los primeros de esas zonas.