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Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: este será el balón para la final del fútbol profesional colombiano

Los dos equipos finalistas del fútbol colombiano ya conocen el esférico con el que buscarán la estrella, doce en el caso del equipo barranquillero, y la décimo novena para los antioqueños

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Golty reveló que el balón para la Liga BetPlay 2026-1 se llamará Latir, y será blanco y naranja - crédito Golty

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional definirán al primer campeón del fútbol profesional colombiano en el 2026. Lo harán en una serie que tendrá su partido de ida el próximo martes, 2 de junio, a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez, el alterno en la capital del Atlántico, y la vuelta será el 8 del mismo mes a las 5:00 p. m. en el Atanasio Girardot. Junior comenzará como loca, Atlético Nacional finalizará en la misma condición.

Una de las particularidades que tiene todo torneo o instancia es el diseño del balón, que siempre varía con el tiempo. Golty, el diseñador oficial de los balones del fútbol colombiano hace 38 años, reveló el 28 de mayo cuál será el diseño que rodará en la final de la Liga BetPlay 2026-1.

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El balón de la final del fútbol colombiano tiene blanco, naranja, amarillo y azul - crédito Golty
El balón de la final del fútbol colombiano tiene blanco, naranja, amarillo y azul - crédito Golty

Características del balón de la final del fútbol colombiano

Como se ve en la imagen, el balón para la final del fútbol colombiano tiene como color principal el blanco, que ya se va volviendo característico de todas las ediciones de liga. El anterior también lo era. Está acompañado de naranja, amarillo y un color que poco se había visto en los diseños de Golty, el azul. Como es costumbre, lleva por nombre Latir, que es como ha denominado la marca todos los diseños que ha hecho para el balompié colombiano.

Hay momentos que hacen latir a todo un país. Hoy presentamos LATIR, el balón oficial de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I. Un símbolo de pasión, historia y grandeza que acompañará el partido más importante del semestre”, fue el mensaje que acompañó la presentación del esférico.

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Además de su diseño visual, se conoce que es construido con tecnología Thermobonded (sellado al calor sin costuras visibles), lo que mejora su aerodinámica y lo hace altamente resistente al agua y a la deformación. Cuenta con 16 paneles y los sellos oficiales de calidad FIFA Quality Pro y DIMAYOR.

Junior de Barranquilla se enfrentará a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026-1 - crédito Dimayor
Junior de Barranquilla se enfrentará a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026-1 - crédito Dimayor

La diferencia principal entre un balón número 4 y un número 5 radica en su tamaño, peso y el grupo de edad al que van dirigidos. El balón número 5 es el estándar para adultos, mientras que el número 4 es de dimensiones más reducidas, diseñado para niños o para modalidades específicas como el fútbol sala.

Un balón talla 3 está diseñado principalmente para iniciación y entrenamiento infantil, enfocado en niños de 5 a 8 años. Con una circunferencia de 58 a 60 centímetros y un peso ligero de 270 gramos, sirve para el desarrollo motor, pues facilita a los niños aprender a patear, conducir y pasar el balón sin que el peso lastime sus piernas, y un control preciso.

Este es un primer plano del balón del fútbol colombiano - crédito Golty
Este es un primer plano del balón del fútbol colombiano - crédito Golty

¿Cuánto cuesta un balón de fútbol en Colombia?

En Colombia, un balón de fútbol cuesta entre 55.000 y 399.000 COP, dependiendo de la marca, el material y el uso.

Las opciones más populares se dividen en las siguientes gamas:

  • Recreativos / entrenamiento: ideales para jugar en la calle o parques. Balones de marcas como Decathlon o líneas de iniciación de Golty tienen precios entre 55.000 y 75.000 COP.
  • Gama media / réplicas: Balones de marca de gran calidad para canchas sintéticas o césped (como Adidas o Nike) se encuentran en un rango de 100.000 a 180.000 COP.
  • Profesionales / oficiales: Balones de alta competencia o con certificaciones FIFA rondan entre 250.000 y 350.000 COP. Por ejemplo, el balón oficial de la liga nacional Golty Latir supera los 399.000 COP

El municipio más famoso por la fabricación de balones en Latinoamérica es Monguí, ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. Conocida como la capital mundial del balón, allí se elaboran de forma tradicional y artesanal millones de pelotas cosidas a mano que se exportan a nivel internacional.

A escala global, la capital indiscutible de la producción de balones es la ciudad de Sialkot, en Pakistán, donde se confecciona aproximadamente el 70% de los balones de fútbol de todo el planeta

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