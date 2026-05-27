Creador de contenido reveló cuánto cuesta una casa en “el barrio de los famosos” de Bogotá: estos son los detalles del lugar

Steven Velandia presume la lujosa casa en El Castillo, donde los artistas de Bogotá disfrutan la mejor vista - crédito Houm

El mercado inmobiliario de lujo en Bogotá volvió a captar la atención de las redes sociales luego de que el creador de contenido y agente de bienes raíces Steven Velandia, conocido en plataformas digitales como “El man de los arriendos”, revelara detalles de una exclusiva propiedad ubicada en uno de los sectores más reconocidos de la capital.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influenciador mostró una vivienda ubicada en el barrio El Castillo, en la localidad de Chapinero, zona que, según explicó, es reconocida por ser residencia de artistas, actores y figuras conocidas de la televisión colombiana.

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“Este es el barrio donde viven todos los artistas de Bogotá. Estamos en el barrio El Castillo, en Chapinero, y ahora usted va a poder vivir al lado de estos artistas, toda esta gente que usted ve en televisión, en series, actores, pintores”, afirmó el creador de contenido al inicio del recorrido.

El video rápidamente despertó curiosidad entre usuarios interesados en conocer cuánto cuesta vivir en uno de los sectores exclusivos de la ciudad y cuáles son las características de las propiedades disponibles en el lugar.

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La vivienda de lujo en Chapinero es presentada en video por influenciador inmobiliario - crédito @elmandelosarriendos/IG

Cuánto cuesta la lujosa casa ubicada en Chapinero, cerca de los famosos

Durante el recorrido, Steven Velandia explicó que la vivienda cuenta con amplios espacios y varias zonas sociales distribuidas en dos niveles.

“Yo sé que usted se está preguntando: ‘bueno, ¿y los artistas cuánto pagan por vivir acá?’ Pues le voy a mostrar, por ejemplo, esta casa, que está ubicada acá en este barrio. Tiene tres habitaciones, son dos pisos, 222 m2 (doscientos veinte metros cuadrados) más 85 m2 (ochenta y cinco de terraza) y vale mil setecientos millones de pesos ($1.700.000.000)”, comentó.

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La propiedad, además de sus dimensiones, llamó la atención por la vista panorámica hacia Bogotá y por los espacios destinados al entretenimiento y reuniones sociales.

Terraza con vista a Bogotá y zona para asados

Uno de los primeros lugares que mostró el agente inmobiliario fue la terraza principal, espacio que describió como uno de los mayores atractivos del inmueble.

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El barrio El Castillo vuelve a generar interés tras mostrar propiedad millonaria en plataformas digitales - crédito @elmandelosarriendos/IG

“Entramos en el primer nivel lo primero que le quiero mostrar es la terraza. Aquí salimos, tenemos vista a la ciudad de Bogotá, muy amplia, muy bonita y mi parte favorita, tenemos este hermoso barbecue para hacer muchos asados”, señaló mientras enseñaba el área exterior.

El creador de contenido también destacó el tamaño de la cocina, que definió como una de las más grandes que ha visto en este tipo de propiedades.

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“Aquí ingresamos a una cocina gigante. Es una de las cocinas más grandes que he visto. Clásica, obviamente, para remodelar. Totalmente integral, con más muebles por el fondo, con espacio para la nevera, hay espacio del baño. O sea, esto tiene mucho almacenamiento”, explicó.

Además, mostró una zona adicional ubicada sobre la cocina, a la que se accede mediante unas escaleras internas: “Y en estas escaleras encontramos la zona de lavandería arriba de la cocina”, agregó.

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Así es la espectacular vivienda de Chapinero que te permite ser vecino de los famosos de la televisión colombiana - crédito Google Maps

En la parte final del recorrido, Velandia mostró otros espacios de la vivienda, entre ellos un estudio, un baño social y una sala diseñada para compartir momentos de descanso.

“Para finalizar, al fondo a la izquierda tenemos una zona de estudio, medio baño para las visitas y atrás una zona que está especialmente diseñada para tomarse un café, para tomarse una cervecita, para tomarse un vino”, comentó.

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El influenciador cerró su video destacando el ambiente tranquilo del sector y el atractivo de convivir cerca de figuras reconocidas del entretenimiento colombiano.

“¿Qué tal un vino con la vista de Bogotá y con la tranquilidad que se respira en El Castillo, Chapinero? Solo son mil setecientos millones de pesos que usted va a pagar para vivir al lado de los artistas y en esta casa tan chimba”, concluyó.

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El barrio El Castillo, ubicado en las montañas orientales de Chapinero, se ha convertido en uno de los sectores residenciales más exclusivos de Bogotá debido a su ubicación estratégica, privacidad y cercanía con zonas culturales y gastronómicas de la capital.