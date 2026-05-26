“Se activaron los protocolos”: Hernán Penagos habló sobre demoras en votaciones de consulados en EE. UU.

Las largas filas registradas en algunos puntos de votación en Estados Unidos obedecen a picos de afluencia y no a fallas estructurales del proceso electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre las largas filas y demoras registradas en varios consulados de Colombia en Estados Unidos durante las primeras jornadas de votación presidencial en el exterior.

El funcionario explicó que la situación se produjo por una alta afluencia de ciudadanos en algunos puntos específicos, especialmente en Washington y Orlando, y aseguró que las autoridades activaron protocolos para agilizar el proceso electoral.

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Las votaciones para elegir presidente y vicepresidente de Colombia en el exterior comenzaron este lunes 25 de mayo y se extenderán hasta el próximo domingo 31 de mayo en distintos países del mundo.

Las largas filas registradas en algunos puntos de votación en Estados Unidos obedecen a picos de afluencia y no a fallas estructurales del proceso electoral | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes sobre filas extensas y tiempos prolongados de espera comenzaron a circular desde las primeras horas de la jornada electoral en varios consulados colombianos ubicados en Estados Unidos.

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Ante las inquietudes de ciudadanos y usuarios en redes sociales, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que no existen fallas estructurales en el proceso y atribuyó la situación a un aumento importante en la asistencia de votantes.

“No, para nada, lo que ha habido son unos picos importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es día festivo y la ciudadanía se animó a salir, sobre todo en dos lugares: Washington y Orlando. Eso, pues, obviamente, generó un flujo de personas importante”, afirmó el funcionario.

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La Registraduría activó protocolos

Penagos aseguró que, una vez identificadas las congestiones en algunos consulados, se activaron mecanismos logísticos para agilizar el flujo de votantes.

Entre las medidas adoptadas estuvieron la reorganización de mesas de votación y la redistribución operativa en los puntos donde se registró mayor concentración de ciudadanos.

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“Se activaron los protocolos, se dividieron las mesas y ha fluido sin mayores dificultades”, señaló el registrador nacional.

Las largas filas registradas en algunos puntos de votación en Estados Unidos obedecen a picos de afluencia y no a fallas estructurales del proceso electoral - crédito Colprensa

El funcionario insistió en que el proceso electoral en el exterior se desarrolla durante varios días, lo que permite distribuir gradualmente la participación de los colombianos residentes fuera del país.

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“En el exterior pueden votar de aquí hasta el próximo domingo y la participación nunca ha sido superior al 20 % o el 25 %”, agregó Penagos al enviar un mensaje de tranquilidad sobre el desarrollo de la jornada.

Más mesas y despliegue logístico

La Registraduría también destacó que para estas elecciones presidenciales se dispuso un mayor número de mesas de votación en comparación con procesos electorales anteriores.

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Según explicó el registrador, el objetivo fue precisamente facilitar el acceso de los colombianos en el exterior y reducir riesgos de congestión en los consulados con mayor demanda.

El jefe de la entidad resaltó además el trabajo de jurados, funcionarios y personal logístico desplegado en distintos países.

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“Los jurados de votación vienen cumpliendo su deber, así que yo creo que no vamos a tener mayores contratiempos en ese sentido”, manifestó.

Más de 1,4 millones de colombianos podrán votar

De acuerdo con cifras oficiales entregadas por la Registraduría Nacional y la Cancillería, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para votar desde el exterior en las elecciones presidenciales de 2026.

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De ese total, 777.343 corresponden a mujeres y 637.318 a hombres.

Las autoridades instalaron 1.489 mesas de votación habilitadas hasta el 30 de mayo y otras 2.181 mesas para la jornada del 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos ubicados en 67 países.

Entre los consulados con mayor participación durante el primer día de votaciones se encuentran Miami, Washington, Orlando, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.

Penagos alertó sobre información engañosa

Además de referirse a las demoras en algunos consulados, Hernán Penagos también lanzó una advertencia sobre la circulación de información falsa relacionada con supuestos resultados electorales provenientes del exterior.

El registrador recordó que los resultados oficiales y preliminares únicamente comenzarán a conocerse el próximo 31 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

Las largas filas registradas en algunos puntos de votación en Estados Unidos obedecen a picos de afluencia y no a fallas estructurales del proceso electoral | REUTERS/Luisa González

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia”, afirmó.

Asimismo, advirtió que jurados o testigos electorales que divulguen datos parciales antes del cierre oficial podrían enfrentar investigaciones disciplinarias e incluso penales.

Continúa la jornada electoral en el exterior

Las autoridades electorales reiteraron que el único documento válido para votar en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea en formato físico amarillo con hologramas o la cédula digital, tanto física como desde dispositivos móviles.

La Registraduría también invitó a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación a través de la página oficial de la entidad para evitar contratiempos durante las jornadas electorales.

Mientras tanto, el proceso de votación en consulados y embajadas continuará durante los próximos días en medio de un ambiente político marcado por expectativa, alta participación y fuertes tensiones electorales en Colombia.