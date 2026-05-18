El Fondo Nacional del Ahorro le puede financiar hasta el 90% de una casa en remate por la SAE: así puede aplicar

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece créditos hipotecarios que financian hasta el 90 % del valor de inmuebles usados administrados por la SAE - crédito SAE - FNA

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se ha consolidado como el principal canal para la comercialización de bienes recuperados del delito en Colombia. Su portafolio incluye viviendas, locales comerciales, fincas y bodegas ubicadas en todas las regiones del país, que han sido incautados a organizaciones criminales y puestas a la venta con procesos transparentes y abiertos a la ciudadanía.

Estas propiedades suelen venderse en condiciones ventajosas para los compradores, ya que al provenir de procesos judiciales como embargos, ejecuciones o liquidaciones, se ofrecen a precios inferiores a los del mercado tradicional. En muchos casos, esto supone una oportunidad única para quienes buscan acceder a una vivienda propia o invertir en bienes raíces con un desembolso inicial más bajo.

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El proceso para adquirir uno de estos inmuebles inicia con la revisión detallada del portafolio de la SAE, disponible en su portal web. Allí, los usuarios pueden filtrar las opciones por ciudad, tipo de propiedad y rango de precios, además de contar con información sobre el estado legal y físico de cada bien. Una vez identificado el inmueble de interés, el siguiente paso es contactar al asesor asignado, presentar la documentación requerida y formalizar la oferta de compra.

La combinación de la oferta de la SAE y la financiación flexible del FNA representa una alternativa concreta para quienes buscan vivienda propia sin una cuota inicial elevada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas de la SAE se realizan principalmente a través de subastas públicas y pujas, mecanismos que garantizan la transparencia y fomentan la competencia entre interesados. Este modelo permite que los precios finales sean determinados por la demanda, resultando en adquisiciones a valores considerablemente reducidos en comparación con el mercado privado.

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Para facilitar la compra de estos activos, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha dispuesto una línea de crédito específica para vivienda usada, que permite financiar hasta el 90% del valor comercial del inmueble.

Esta alternativa está disponible para afiliados al FNA, quienes pueden acceder mediante la cesantía o el esquema de Ahorro Voluntario Contractual. El crédito cubre propiedades de cualquier antigüedad, tanto de tipo VIP, VIS como No VIS, y está dirigido a personas entre los 18 y 75 años.

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Los inmuebles gestionados por la SAE presentan precios competitivos debido a su origen judicial, aunque pueden requerir regularización de documentos o mejoras estructurales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud de financiación para inmuebles de la SAE mantiene las mismas condiciones que para otras viviendas usadas: los interesados deben estar afiliados al FNA y, una vez seleccionada la propiedad, iniciar el trámite a través de los canales oficiales de la entidad. La valoración comercial del inmueble y su condición de “usado” son requisitos indispensables para la aprobación del crédito, el cual se formaliza mediante escritura pública.

Además, el FNA ofrece tasas de interés competitivas desde el 9 % efectivo anual, con plazos flexibles de pago de hasta 30 años en UVR o 20 años en pesos.

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Esta alianza entre la SAE y el FNA abre la puerta para que familias y pequeños inversionistas accedan a viviendas y otros inmuebles que antes estaban fuera de su alcance. Además, contribuye a la recuperación social y económica de bienes que alguna vez formaron parte de economías ilegales, reintegrándolos al mercado formal bajo condiciones controladas y seguras.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) pone a disposición viviendas recuperadas de organizaciones criminales, disponibles para compra en todo el país mediante subastas públicas y pujas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento puede tener ciertos tiempos de espera, especialmente en casos donde los inmuebles requieren saneamiento jurídico o presentan deudas pendientes. Por ello, la SAE recomienda a los interesados informarse a fondo sobre el estado del bien y anticipar posibles demoras en el proceso de escrituración y entrega.

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Los interesados pueden obtener asesoría personalizada a través de los canales digitales y telefónicos de ambas entidades, asegurando un proceso acompañado y transparente desde la búsqueda hasta la adquisición definitiva del inmueble.

Cabe recordar que algunas propiedades pueden presentar deterioros, fallos estructurales, deudas de impuestos o requerir trámites adicionales para regularizar escrituras y certificados. Por eso, es esencial que los compradores revisen cuidadosamente cada ficha técnica y consulten el historial del bien antes de avanzar en la negociación.

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