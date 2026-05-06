Denuncian robo a turistas extranjeros en el centro de Bogotá: “Buscan seguridad, pero no la hay”

Aunque los oficiales de Policía están presentes en las calles, la percepción de inseguridad continúa incrementando entre los habitantes de la capital del pais - crédito conectaconmigo25 / TikTok

A través de TikTok se viralizó un video en el que se aprecia el momento en el que dos turistas extranjeros que visitan Bogotá están intentando pedir apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser víctimas de los delincuentes que tienen azotado el sector del centro de la capital del país.

En el material publicado por un capitalino se relata cómo ocurrió el robo a una pareja en inmediaciones de la Carrera Séptima, pues los criminales les arrebataron una cadena de oro, al parecer, mientras caminaban por el concurrido sector con prendas que los caracterizaban como visitantes, por lo que los criminales los identificaron fácilmente y terminaron por atacarlos sin importar que todo ocurrió a plena luz del día.

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Del mismo modo, el ciudadano que grabó los minutos posteriores al suceso mencionó que, aunque los agentes de la Policía estuvieron en el lugar, no resolvieron la situación, dejando a las víctimas notablemente desprotegidas.

“A una pareja extranjera le acaban de robar acá en la Séptima, pero pues, al parecer, la Policía, pues no actúa, huevón. Entonces, se van tristes. Se van tristes porque, pues perdieron su cadena de oro, si no estoy mal. Entonces, pues qué cagada, ¿no? Porque la gente extranjera está buscando como seguridad, pero pues no la hay", declaró el denunciante.

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Los extranjeros intentaron buscar apoyo policial, aunque la denuncia indica que no se habría solucionado su caso - crédito Colprensa

Un tercero que se escucha hablar en el video interviene para dirigirse a los afectados con la siguiente frase: “Parcero, qué pena que en Colombia te haya pasado eso. No somos así”, intentando que los visitantes no se quedaran con la percepción de inseguridad.

Asimismo, el ciudadano que grabó el clip expresó su preocupación por la falta de seguridad en áreas turísticas y aseguró que esto afecta negativamente al comercio y al turismo local, pues la imagen que queda del país a nivel internacional es de un lugar inseguro.

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Varias personas que se encontraban en el lugar y fueron testigos de los hechos lamentaron lo sucedido, destacando la mala experiencia para los visitantes y la necesidad de mejorar la vigilancia en este sector, teniendo en cuenta que es reconocido como uno de los más visitados por parte de los turistas extranjeros. Curiosamente, este lugar está ubicado a unos cuantos pasos de la Casa de Nariño, lo que demuestra que no hay garantías.

Aunque el lugar es descrito por los internautas como un sector agradable, lleno de muestras culturales y dinámicas interesantes, también se enfatiza la importancia de estar atentos, pues este tipo de casos pueden llegar a presentarse a cualquier hora del día.

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Pese a la presencia de las autoridades, se reportó que no existió un mayor apoyo para los turistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los comentarios de los internautas se llegó a un consenso respecto al sentimiento general de frustración ante la aparente inacción policial frente a este tipo de robos: “¿En Bogotá hay Policía?”, cuestionó una de las personas que reaccionó al video y otro usuario le respondió: “Claro que sí, se la pasan vigilando que no se colen en Transmilenio, mientras dentro del articulado están robando los indigentes y Bogotá abandonada sin orden ni ley”.

Además, otras personas reiteraron la sensación de vergüenza con los visitantes: “Que pena y que pesar, que se llevarán esa mala imagen de nuestro país”, “Que pena la inseguridad de este país” y “Acá en Bogotá ya no se puede salir con la inseguridad que hay, que triste”.

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La inseguridad está a la orden del día para residentes y visitantes - crédito Colprensa

Otros ciudadanos aseguraron que estas situaciones son frecuentes en varias regiones del país, por lo que piden que las Alcaldías, Gobernaciones y Presidencia se articulen con la Fuerza Pública para evitar que se presenten nuevos casos: “No solo Bogotá cualquier ciudad del país, y los policías ni enterados se dan de lo que pasa” y “A la Policía le falta entrenamiento y responsabilidad de su cargo”.