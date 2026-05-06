De la Espriella se sacudió de comentario burlón de Benedetti sobre supuestos “implantes” en sus “nalgas”: “Tiene todos los defectos”

Abelardo de la Espriella criticó a Armando Benedetti por investigaciones en su contra y presuntos actos de violencia contra la mujer - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a un comentario que hizo en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre su apariencia física. El jefe de la cartera intentó restar credibilidad al aspirante afirmando que ha pasado por intervenciones quirúrgicas de carácter estético.

“Hello, hello. Hay un señor que es tan postizo, tan postizo, que se injertó pelo, produce mentiras en su boca, se maquilla cuando aparece públicamente, y es tan postizo, tan postizo, que tiene silicona en las nalgas, implantes en las pompis. No le crean NADA. Ritmo, diga usted nombre de... Tengo una caja llena de objetos postizos…”, señaló el ministro, a manera de burla.

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Armando Benedetti insistió en que se difunden mentiras sobre su papel en política en respuesta directa a Abelardo de la Espriella - crédito @AABenedetti/X

En declaraciones ante los medios de comunicación, el candidato de la derecha afirmó que la publicación del ministro le pareció divertida, aunque aseguró que sus aseveraciones son falsas. Entre risas, negó tener implantes en sus glúteos, como señaló Benedetti, y, con el fin de poner en duda sus señalamientos y su lucidez, advirtió que el jefe de la cartera suele estar bajo los efectos de estupefacientes.

Esto, teniendo en cuenta que el ministro del Interior tuvo un consumo problemático de drogas, el cual reconoció públicamente. Sin embargo, estuvo en rehabilitación y, según informó en su momento, los resultados han sido óptimos y ha logrado mantenerse lejos de los estupefacientes por un largo tiempo.

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“Me dio mucha risa porque dijo que yo me había puesto silicona y vaina y tal. Yo no sé, lo que pasa es que el pobre vive bajo los efectos de tantas cosas y alucinógenos y pastillas y asustado y vaina que yo no sé. Mira tú, mira, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Mira, todo lo contrario, estoy superchupín. Para nada, no me veo cuál es el injerto. Si me lo puse, me estafaron", precisó el aspirante.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que no tiene silicona en sus glúteos - crédito Carlos Ortega/EFE

Por otro lado, criticó al ministro por escándalos que lo han salpicado, pese a los cuales permanece dentro del Gobierno nacional. A su juicio, las investigaciones que pesan en su contra por presuntas irregularidades y violencias basadas en género deberían ser suficientes para cuestionarlo, puesto que esas conductas no son características de un servidor público.

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“Un hombre que tiene todos los defectos, maltratador de mujeres, tiene 100 procesos por corrupción”, señaló el abogado.

Hasta el momento, ninguna indagación que se adelante en contra del jefe de la cartera ha demostrado algún tipo de responsabilidad. Además, los señalamientos sobre presunta violencia contra las mujeres se basan en una denuncia de su esposa, Adelina Guerrero Covo, en la que supuestamente dijo que el jefe de la cartera la había amenazado y que había cortado su ropa con un cuchillo.

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Adelina Guerrero aseguró que Armando Benedetti no la ha maltratado nunca - crédito Adelina Guerrero / Instagram

Sin embargo, la mujer negó públicamente haber acudido a las autoridades dando esa versión y aseguró que Benedetti jamás la ha agredido.

Pese a ello, Abelardo de la Espriella insistió en su postura contra el ministro y recalcó que sus comentarios sobre su apariencia física, lejos de afectarlo, le causaron risa. “Todo me parece anecdótico, me causa hasta gracia lo del implante”, dijo.

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Armando Benedetti desmintió estar inmerso en alguna campaña política

La polémica creció luego de que Armando Benedetti calificara de “criminales” a unos activistas políticos - crédito @AABenedetti/X

La polémica entre Armando Benedetti y el candidato Abelardo de la Espriella surgió porque, al parecer, influenciadores que están a favor de su campaña presidencial señalaron al funcionario de estar apoyando la campaña de la aspirante Paloma Valencia.

En un video publicado en sus redes sociales, el ministro negó las acusaciones y recordó que, como servidor público, no tiene permitida la participación política.

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“Están diciendo mentiras de un ministro que además no puede participar en política. Van a ver, lo estoy diciendo desde ahora, todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta. Cuidado y esto se jode. Cuidado y la muerte gana”, aseveró.