David Luna se despachó contra influenciadores de Abelardo de la Espriella y se autodenominó como el que “siempre” le hizo oposición a Petro

En lo que podría considerarse una especie de desahogo, el exministro, exsenador y excandidato presidencial David Luna lanzó el martes 5 de mayo fuertes críticas contra los influenciadores vinculados a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella. Y todo por la difusión de videos creados con inteligencia artificial y ataques dirigidos a la senadora Paloma Valencia, a la que apoya en la actual contienda electoral, de cara al 31 de mayo.

Luna, que se autodenominó como parte de los “de siempre”, en oposición al sector que De la Espriella, que se hacen llamar los “de nunca”, difundió un video en el que respondió a acusaciones provenientes de sectores allegados al letrado, que parecen haberlo etiquetado por su pasado político. El bogotano no dudó en salirle el paso a los señalamientos y hacer énfasis de cómo su trayectoria se ha destacado por posturas claras.

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“Y sí, yo soy de los de siempre”, dijo Luna. “Hoy quiero grabar este cortico video para ratificarles algo que es absolutamente obvio, pero que ante tanta mentira y ante tanto video construido irregularmente con inteligencia artificial, me veo en la obligación de hacerlo”, remarcó el excandidato, que hizo parte de La Gran Consulta por Colombia: proceso electoral del 8 de marzo que ganó Valencia, seguida de Juan Daniel Oviedo.

David Luna ha destacado la capacidad de Paloma Valencia para liderar una coalición amplia a diferencia de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Pedraza Producciones - Luisa Gonzalez/REUTERS

Las acusaciones de David Luna sobre la manipulación con inteligencia artificial

Luna enfatizó en la existencia de campañas de desinformación en su contra, al señalar que los ataques se están ejecutando mediante la utilización de videos manipulados con inteligencia artificial; por lo que reiteró que nunca ha apoyado a figuras del petrismo y negó cualquier aproximación con el senador Iván Cepeda. “Yo jamás he votado y jamás votaré por Cepeda, ni en primera vuelta ni en segunda vuelta”, reiteró.

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En sus declaraciones, también reafirmó su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. “Para mí, la única fórmula que es capaz de unir al país y, sobre todo, de enfrentar y de derrotar al narcotráfico y a los delincuentes”, afirmó el exsenador, que confía en que sea la congresista del Centro Democrático la que llegue al balotaje, pues “ella sí tiene la capacidad de derrotar a Cepeda”.

El exministro también abordó el escenario hipotético de que Valencia no avanzara a esa definición y destacó que, pese a los ataques, estaría dispuesto a apoyar a De la Espriella. “Obviamente, no votaré por Cepeda y obviamente votaré por ese candidato que enfrente a Cepeda, que espero, por supuesto, para ese momento, empuñe la bandera del antipetrismo y empuñe la bandera del anticontinuismo”, destacó el político.

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David Luna hace parte de la coalición de centro-derecha que definió su candidato presidencial en la jornada del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

Con ello, dirigió sus críticas hacia los métodos empleados por la campaña de De la Espriella, en especial por el uso de influenciadores y videos que, según él, buscan distorsionar la realidad. “Lo que están buscando desde la campaña que construye esas cadenas es que yo diga qué pasaría en el caso hipotético que Paloma no pasara… pues se los contesto”, afirmó el exsenador en sus afirmaciones, que generaron reacciones.

Las pullas de David Luna para Abelardo de la Espriella

Y aprovechó para lanzar tres “ñapas”, siendo la primera su papel activo en la oposición a Petro. “Nunca olviden que durante los últimos años fuimos Paloma Valencia y yo, junto con Miguel Uribe, que en paz descanse después de ser vilmente asesinado por el narcotráfico, quienes nos enfrentamos al régimen, desde acá, desde Colombia, no con trinos, desde el exterior”, dijo Luna, con pulla al autodenominado ‘Tigre’.

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En sus declaraciones, David Luna dejó en claro que no votará "nunca" por Iván Cepeda y que incluso estaría dispuesto a apoyar a Abelardo de la Espriella en un eventual balotaje - crédito Colprensa - @delaespriellastyle - Instagram

En segundo término, defendió su trayectoria pública. “Yo no tengo que borrar fotos ni tengo que borrar publicaciones. Ey, yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho en mis veintiocho años como servidor público y me siento orgulloso de haber cambiado vidas”, refirió el excongresista, que finalmente, retomó el debate de los “de siempre” y “de nunca” que ha caracterizado la discusión con el candidato de ultraderecha.

“Esa campaña me acusa de ser del combo de los de siempre. Y sí, yo soy de los de siempre, el que siempre he defendido la Constitución del 91, el que siempre he enfrentado al narcotráfico, el que siempre he denunciado la corrupción. Pero también soy de los de nunca, el que nunca ha hecho negocios con personas allegadas a Maduro”, puntualizó Luna, que hace actualmente campaña activa por la senadora Valencia.

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El exsenador concluyó su intervención con una advertencia sobre los riesgos del uso indebido de nuevas tecnologías en la política. “Inteligencia artificial, tarde o temprano, termina detectando dónde fueron construidas las mentiras, en este caso, para hacer campañas sucias”, sostuvo el exministro, en medio de la creciente tensión de las dos aspiraciones de los sectores opositores al oficialismo, encarnado en Cepeda.