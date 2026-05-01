Revelan detalles del paciente con viruela símica clado Ib en Bogotá: presentó síntomas tras regresar de un viaje por Europa

Un hombre viajó a Europa y regresó con los síntomas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmaron un caso de viruela símica (mpox) clado Ib en la capital. Este es el segundo caso de contagio de esa variante que se documenta en Colombia.

El primer reporte se registró el 18 de abril de 2026, en el departamento de Antioquia. A estos dos casos se suman otros 4.830 que corresponden a la variante clado II, los cuales se han reportado desde 2022 hasta 2026.

PUBLICIDAD

Desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informaron que el ciudadano que se contagió es un hombre de 45 años que viajó junto con su pareja a Europa y regresó a Colombia. Tras volver, presentó sintomatología asociada a la enfermedad.

De acuerdo con el INS, el paciente que presentó los síntomas de viruela del mono se encuentra en aislamiento en su residencia y las autoridades sanitarias están haciendo un estricto seguimiento clínico y epidemiológico de su situación.

PUBLICIDAD

“Gracias a todos los protocolos de vigilancia, las capacidades del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud y el acuerdo conjunto con el Instituto Nacional de Salud, tenemos las capacidades para poder detectar este tipo de casos. Hoy, la transferencia tecnológica por parte del Instituto Nacional de Salud nos va a permitir fortalecer este tipo de vigilancia en el territorio nacional”, precisó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

En desarrollo...

PUBLICIDAD