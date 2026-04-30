Colombia

Más de 100 empresas de Estados Unidos criticaron a Colombia por la cantidad de reglas que hay en el país y que afectan las inversiones

La percepción sobre el riesgo que representa el país y la ausencia de señales claras desde las instituciones restringen tanto el ingreso como la permanencia de recursos, aseguró el CEA Colombia

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Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos llegaron a los USD5.239 millones gracias al actual Tratado de Libre Comercio. Foto: Infobae.
Colombia y Estados Unidos tienen un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 2012 crédito Infobae

Más de 115 empresas estadounidenses afiliadas al Consejo de Empresas Americanas (CEA) examinaron los retos y perspectivas del entorno económico de Colombia durante la 64.ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en Bogotá D. C.

Las principales inquietudes del sector empresarial estadounidense en Colombia giran en torno a la necesidad de mayor claridad en los marcos regulatorios, el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas, la mejora de la seguridad, la atención al entorno macroeconómico y la consolidación de la articulación público-privada. Dichas preocupaciones reflejan los factores más relevantes que inciden en la actualidad en las decisiones de inversión, empleo y desarrollo de negocios internacionales en el país.

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Las preocupaciones clave del sector empresarial estadounidense en Colombia

Las empresas resaltaron la incertidumbre sobre la interpretación de las normas y los cambios constantes en las reglas se consideran obstáculos para planificar inversiones a largo plazo, para lo que consideran necesario contar con marcos regulatorios claros y predecibles.

El CEA Colombia identificó cinco preocupaciones clave que hoy están incidiendo directamente en las decisiones de inversión, la generación de empleo y la expansión de los negocios en el país - crédito CEA Colombia
El CEA Colombia identificó cinco preocupaciones clave que hoy están incidiendo directamente en las decisiones de inversión, la generación de empleo y la expansión de los negocios en el país - crédito CEA Colombia

Así las cosas, la necesidad de fortalecer la confianza inversionista y el clima de negocios ocupó un lugar prioritario en la agenda. La percepción de riesgo país y la falta de señales institucionales firmes limitan la llegada y permanencia del capital extranjero. Además, las compañías resaltaron la importancia de que Colombia emita mensajes sólidos para atraer y retener inversiones, especialmente frente a la competencia con otros mercados de América Latina.

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En materia de seguridad y continuidad operativa, el sector advirtió sobre los desafíos persistentes, en especial, en regiones estratégicas para la logística y producción. "La situación afecta la eficiencia en las cadenas de suministro, incrementa los costos y restringe nuevas inversiones en diversas zonas del país", dijeron.

Factores ligados al entorno macroeconómico, como la inflación, las tasas de interés y la volatilidad de los mercados internacionales, mantienen en alerta a las firmas extranjeras. Los participantes de la asamblea enfatizaron que la gestión prudente del entorno económico resulta fundamental para afianzar la estabilidad y apoyar el crecimiento en el mediano plazo.

Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia - crédito CEA Colombia
Ricardo Triana es el director ejecutivo del CEA Colombia - crédito CEA Colombia

Finalmente, se insistió en la necesidad de reforzar la articulación público-privada, para lo que se debe fortalecer el diálogo entre el sector privado, el Gobierno y otros actores relevantes, que permitiría avanzar en políticas públicas más efectivas y adaptadas a la realidad nacional. “Una mayor articulación permitirá avanzar en soluciones conjuntas que impulsen la competitividad, la productividad y el desarrollo sostenible”, fue el consenso alcanzado durante la asamblea.

Colombia ante una oportunidad estratégica para la inversión extranjera

Al respecto, el director ejecutivo del CEA Colombia, Ricardo Triana, sostuvo que “más allá de los desafíos identificados, Colombia tiene una oportunidad estratégica en el contexto actual de reconfiguración de las cadenas globales de valor y del interés creciente por diversificar destinos de inversión en América Latina”. Además, dejó claro que “Para aprovechar este momento, es clave avanzar en una agenda que priorice la competitividad, la facilitación de la inversión y la integración con mercados internacionales”.

Los participantes destacaron que el nuevo contexto internacional ofrece la posibilidad de que Colombia consolide su posición como receptor de inversión en sectores de alto valor añadido. Para lograrlo, insistieron en la importancia de adaptar las políticas del país y facilitar la llegada de empresas internacionales que buscan alternativas en medio de la reconfiguración productiva global.

La inversión extranjera directa de Estados Unidos a Colombia se redujo 37% - crédito Infobae Colombia
La inversión extranjera directa de Estados Unidos a Colombia se redujo 37% - crédito Infobae Colombia

El aporte de las empresas estadounidenses al desarrollo de Colombia

Las más de 115 empresas estadounidenses afiliadas al CEA reafirmaron su papel central como generadoras de empleo formal, así como su contribución a la transferencia de conocimiento al mercado colombiano. La asamblea puso énfasis en el trabajo conjunto entre el sector privado estadounidense y los actores nacionales, lo que aporta directamente al desarrollo económico y social.

El sector privado internacional impulsa proyectos que buscan fomentar la innovación, modernizar la industria y fortalecer las cadenas de suministro. Estas acciones elevan la competitividad, dinamizan el mercado local y generan un ciclo de inversión y crecimiento.

Presencia activa y constructiva

De igual forma, el CEA remarcó la importancia de mantener una presencia activa y constructiva, elemento fundamental para sostener la confianza y robustecer la economía nacional. La cooperación constante con el Gobierno y otros sectores será determinante para enfrentar los retos actuales y proyectar a Colombia como un destino atractivo para el capital internacional.

Las empresas estadounidenses manifestaron que abordan estos retos apostando por la innovación, el desarrollo del talento y la adopción de nuevas tecnologías. Consolidar una visión de largo plazo contribuirá a posicionar al país como un socio confiable y a captar inversiones que promuevan el crecimiento sostenible.

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