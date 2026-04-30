Daniel Briceño presentó su parodia a la campaña del Pacto Histórico e ‘incendió’ las redes sociales: “La versión real”

El material original del Pacto Histórico mostró una estructura musical basada en preguntas y respuestas sobre las propuestas de Iván Cepeda - crédito @AndreavargasBAQ/X

En plena campaña caliente, el escenario político volvió a trasladarse a las redes sociales, donde los formatos audiovisuales se convierten en campo de choque entre mensajes de campaña y respuestas críticas. Esta vez, la atención se concentró en una parodia difundida por el electo representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, que tomó como base un video del Pacto Histórico en apoyo a Iván Cepeda, aspirante presidencial.

El contenido original presentó una estructura de preguntas y respuestas en formato rimado, en el que términos cotidianos se conectaron con propuestas sociales. La aparición de Cepeda al inicio del video marcó el tono de una producción colectiva con énfasis en educación, salud, trabajo y pensiones.

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La representante Mafe Carrascal participó junto a otros integrantes del movimiento en un formato que alterna intervención coral y frases breves, todo a una manera de ‘rima’. Entre los fragmentos más difundidos aparece la pregunta “¿qué rima con horario?”, con la respuesta “el mejor salario”, una de las líneas que definió el estilo del video y la secuencia mantiene ese patrón a lo largo de toda la pieza.

La campaña presidencial volvió a trasladar su disputa al terreno digital tras la difusión de una parodia elaborada por Daniel Briceño del contenido del Pacto Histórico - crédito @Danielbricen - @AndreavargasBAQ/X

Luego se suma “¿qué rima con primaria?”, asociada a “la reforma agraria”, y “¿qué rima con tú?”, vinculada a “la salud”. El formato sostiene un ritmo constante que mezcla consignas políticas con estructuras sonoras.

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El video también incluye “¿qué rima con camión?”, respondida con “la mejor pensión”, y “¿qué rima con mamita?”, relacionada con “universidad gratuita”.

Hacia el cierre, el contenido insiste en la frase “qué rima y que se pueda”, expresión que funciona como eje de cierre dentro del esquema audiovisual del Pacto Histórico, en campaña política de Iván Cepeda y que despertó el interés tanto positivo como negativo de los internautas.

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La propuesta audiovisual del Pacto Histórico para la campaña de Iván Cepeda usó rimas como mecanismo narrativo principal- crédito Lina Gasca/Colprensa

Así fue la parodia que hizo Daniel Briceño

Sobre ese mismo contenido apareció la reacción del exconcejal Daniel Briceño, que intervino en la discusión pública con una parodia difundida en su cuenta en la red social X. Su publicación replicó el formato original, pero lo llevó hacia un registro crítico que cambió el sentido de las rimas.

Briceño presentó su versión como el contenido “real” de lo que mostró el video del Pacto Histórico, una crítica directa a las propuestas y sobre todo un recordatorio de lo que fue el Gobierno actual de Gustavo Petro, que es el eje ideológico y pragmático de la aspiración de Cepeda.

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Esa afirmación de lo que sería la ‘realidad’ de la pieza hizo su parodia y mantuvo la estructura audiovisual, aunque modificó las respuestas y el enfoque de cada intervención. El esquema inicial se conservó con la pregunta “¿qué rime con horario?”, pero la respuesta en la parodia cambió el tono hacia “tarimazo pal sicario”, marcando una ruptura con el contenido de la campaña original.

El congresista del Centro Democrático replicó un video del Pacto Histórico en apoyo a Iván Cepeda, pero lo transformó en una crítica directa - crédito @Danielbricen/X

En la siguiente secuencia, “¿qué rime con primaria?” derivó en “Segunda Marquetalia”, mientras que la referencia a “camión” se transformó en “en Cauca otra explosión” –teniendo en cuenta la ola de violencia en diferentes regiones de Colombia a manos de las disidencias–. El formato rimado se mantuvo, aunque con un giro hacia referencias de conflicto armado

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La dinámica continuó con “¿qué rime con tú?”, respondida con “el chu, chu, chu”. En este punto fue inevitable que el exconsejal no recordara la famosa frase de Petro: “Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto de reforma. Dejo que pase lo que está pasando (...) y chu, chu, chu, eso es un dominó“.

Luego, “¿qué rime con mamita?”, asociada a “el cartón de Julianita” –sobre el polémico caso de Juliana Guerrero–. La parodia conservó el ritmo, pero desplazó el contenido hacia una lectura irónica.

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En otro fragmento, “¿qué rime con zapato?” se vinculó con “a dedo ese contrato”, mientras “¿qué rime con ternura?” se convirtió en “la narcodictadura”. El recurso de la rima sirvió de soporte para una crítica política directa.

Daniel Briceño presentó su contenido como una lectura “real” del mensaje del Pacto Histórico, lo que generó nuevas discusiones en el entorno político digital - crédito @Danielbricen/X

El cierre mantuvo el coro característico del video original con la frase “pa’ que rime mela”, aunque la parodia lo resignificó dentro de un mensaje de confrontación. La estructura musical quedó intacta, pero el contenido tomó una dirección distinta.

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