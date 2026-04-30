De la Espriella aseguró que Fajardo es una persona insegura y el candidato publicó un video para desmentirlo: “Fantoche”

El candidato Sergio Fajardo tuvo una corta conversación con De la Espriella en un evento - crédito @sergio_fajardo/X

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella (derecha) y Sergio Fajardo (centro) protagonizaron un momento de tensión en redes sociales debido a declaraciones que dio el abogado en una entrevista en La Lupa. En ese diálogo, señaló al aspirante Fajardo de haberse mostrado inseguro cuando se acercó a saludarlo.

“Me aburre mucho darme cuenta de la inseguridad de la gente, y es todo el tiempo, a todo nivel. En estos días estaba en un evento con otros candidatos y con un señor que ha sido candidato varias veces a la Presidencia (...), lo fui a saludar (...), le dí la mano, y es como si hubiese visto al diablo, no daba para pronunciar palabra”, detalló De la Espriella.

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De acuerdo con su relato, el equipo de trabajo que lo acompañaba le advirtió sobre la presencia de Fajardo en el evento, con el fin de que no se lo encontrara. Sin embargo, el abogado indicó que no tenía problema en saludar a su contendiente, pese a que ha sido “atacado” en varias oportunidades por él. “Él dice que yo soy un tipo impresentable, que no sé qué. Eso es válido en democracia”, precisó.

De la Espriella aseguró que las personas inseguras, como dice que es Sergio Fajardo, suelen atacar a los demás - crédito Colprensa y Reuters

En todo caso, cuando lo saludó, siendo esa la primera vez que se encontraban personalmente, notó que el exgobernador de Antioquia no se sentía seguro. “No tiene la inteligencia emocional ni la seguridad, Fajardo”, aseveró.

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El candidato afirmó que resultó impresionante notar “tanta inseguridad” en una persona como Sergio Fajardo, que lleva muchos años ejerciendo la política y que conoce en detalle cómo funciona ese mundo. Afirmó que el exgobernador “no fue capaz” de decirle nada.

A su juicio, además de considerar a Fajardo una persona con poca seguridad, no está de acuerdo con algunos aspectos “de forma” sobre él. “El día que se peine y se ponga cinturón, ya yo no tengo más problema con él”, dijo en aspirante en la entrevista.

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Abelardo de la Espriella se considera una persona segura y optimista - crédito Colprensa

De igual manera, De la Espriella afirma que, contrario al candidato de centro, cuenta con inteligencia emocional y que, gracias a eso, suele ver la vida “con optimismo”; dice que no sabe lo que es “una depresión”.

“Cuando una persona es insegura, se inventa unas cosas en su cabeza para atacar, desacreditar o desdeñar del otro. Cuando tú sabes lo que eres y de qué eres capaz, tú no caes en esa película”, señaló.

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El candidato de centro se pronunció al respecto en su cuenta de X, publicando el video en el que quedó en evidencia el saludo con De la Espriella y la corta conversación que sustuvieron, con el fin de restar crédito a las declaraciones que dio el candidato en la entrevista. El diálogo entre los aspirantes fue rápido:

De la Espriella: Yo te quiero saludar, Sergio, si no hay ningún problema.

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Fajardo: Mucho gusto.

De la Espriella: Nunca te había visto personalmente.

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Fajardo: Tampoco yo.

De la Espriella: Mi gente me dijo: “Ahí está Fajardo, ¿quieres?” Dije: “No, yo lo saludo, no hay problema”.

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Fajardo: No hay problema. En peores nos hemos visto.

De la Espriella: Hombre, por supuesto. Encantado de saludarte, en serio.

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Fajardo: Que estés muy bien. Mucha suerte.

El candidato Sergio Fajardo llamó fantoche a Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

Así las cosas, tildó al abogado y candidato de derecha de “fantoche” y de decir mentiras ante los micrófonos de la prensa para engañar a la población votante. “¡@ABDELAESPRIELLA es un fantoche! No le mienta a la gente”, escribió Fajardo en su cuenta de X.

El congresista Jota Pe Hernández se unió a la discusión con un comentario irónico que publicó en la misma red social. “Uy no! en honor a la verdad, he quedado sin palabras!”, señaló el legislador en X.

Jota Pe Hernández lanzó comentario sobre video publicado por Sergio Fajardo - crédito @JotaPeHernandez/X