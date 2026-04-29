Experto respondió si es viable trasladar 80 hipopótamos de Colombia a India: “Ellos siguen multiplicándose”

La propuesta del empresario indio no ha sido aprobada por el Gobierno de su país - crédito Visuales IA

Luego de que en Colombia se anunció el inicio de la práctica de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, se ha generado un debate sobre las opciones que habría para salvar la vida de la especia invasora que fue traída al país por Pablo Escobar.

Una de las que ha tomado más popularidad fue la realizada por el empresario indio Anant Ambani, que propuso trasladar los 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat, India.

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Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente ha ratificado la decisión de sacrificar parte de la población para controlar su crecimiento, ante la dificultad y los altos costos de otras opciones como la reubicación o la esterilización.

¿Es posible traslada 80 hipopótamos a la India?

El empresario busca que sean trasladados 80 hipopótamos colombianos a la India - crédito Visuales IA

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jorge Torres, explicó que la translocación de hipopótamos desde Colombia hacia la India es posible, aunque requiere superar exigencias legales y logísticas complejas.

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El especialista subrayó que los hipopótamos, clasificados en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), no están considerados en peligro de extinción inminente, pero su traslado internacional obliga a cumplir con estrictos protocolos de exportación y aceptación por parte del país receptor.

“La especie de hipopótamo anfibio está en el Apéndice II del Cites, lo que implica que, si bien no se considera en peligro crítico de extinción, el país exportador debe solicitar la autorización correspondiente y el país receptor debe aceptar formalmente la llegada de estos individuos”, mencionó el docente, que advirtió que los permisos para importar especies exóticas en la India son particularmente rigurosos, ya que se trata de una especie exótica invasora en ese territorio.

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Se habla de que hay más de 200 ejemplares de esta especia en Colombia - crédito Vantara/EFE

Respecto a la población de hipopótamos en Colombia, el experto recordó que inicialmente eran cuatro individuos y ahora hay cerca de 200, lo que ha generado una alta tasa de endogamia, lo que provoca que las enfermedades genéticas se manifiesten y muchos ejemplares ya presenten algún tipo de malformación.

“La exportación de estos individuos a la India no supondría un riesgo para otras especies, ya que el hipopótamo no es nativo de ese país”, aunque insistió en que los trámites regulatorios y los desafíos logísticos siguen sin resolverse.

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En el plano operativo, Torres describió que capturar y trasladar entre 60 y 80 hipopótamos implica riesgos y costos elevados, tanto para Colombia como para la persona o empresa que asuma la operación. “El proceso exige reunir a todos los individuos, lo que no es sencillo porque no están confinados, sino dispersos en una cuenca. Los animales deben viajar en avión y es necesario mantenerlos tranquilos durante el trayecto, lo que representa un reto técnico relevante”.

Esta es la primera fotografía que existe de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia - crédito Édgar 'El Chino' Jiménez

El docente resaltó que el transporte aéreo de hipopótamos requiere decidir cuántos pueden ir por vuelo, teniendo en cuenta que son animales territoriales y pueden generar conflictos si se trasladan juntos. También mencionó que la captura y localización de los ejemplares resulta especialmente difícil, ya que no se encuentran en espacios cerrados.

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Torres precisó que, si el empresario indio asume todos los costos y obtiene los permisos necesarios, el proceso sería más viable desde el punto de vista económico; sin embargo, recordó que no hay un comunicado oficial del Gobierno de la India sobre la recepción de los ejemplares, sino únicamente una propuesta de un empresario.

El especialista recordó que “el traslado de hipopótamos forma parte de un paquete de medidas implementadas por las autoridades colombianas” y que las estrategias de translocación ya se han intentado anteriormente. “La pregunta sigue siendo cuándo se concretará el traslado y si el país receptor aceptará formalmente a los animales, o si debemos seguir esperando mientras ellos siguen multiplicándose”, concluyó.

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