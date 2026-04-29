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La Dimayor lanzó duro golpe a equipos en Libertadores y Sudamericana: así quedó el calendario del segundo semestre

Aquellos conjuntos que pasen a las rondas finales de los certámenes de la Conmebol, tendrán muchos problemas para preparar los partidos a nivel local por el poco tiempo

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Equipos colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
Seis equipos se encuentran en competencia en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con opción de superar la fase de grupos - crédito Reuters

El fútbol colombiano avanza a toda marcha para finalizar su primer semestre en la temporada 2026, con la última jornada de la Liga BetPlay, en su fase inicial, y los cuadrangulares de la Primera B, así como la disputa del Todos contra Todos en la Liga Femenina.

Sin embargo, el segundo semestre será complicado para quienes disputen Copa Libertadores y Copa Sudamericana, torneos de la Conmebol que entrarán en sus rondas finales tras el Mundial de la FIFA, con fechas anunciadas con anticipación, pero que la Dimayor, al parecer, ignoró.

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De esta manera, aquellas escuadras que pasen las fases de grupos en los dos certámenes internacionales, sufrirán mucho por el apretado calendario en la campaña de 2026, además de que no solo estarán disputando la Liga BetPlay y el torneo continental, sino otra competencia de un importante valor en el fútbol colombiano.

Este es el calendario del fútbol colombiano

Lo primero a tener en cuenta es que la Liga BetPlay debe terminar, portarde, antes del 7 de junio, pues ese día la selección Colombia disputará su último amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo, el 11 de junio, y hasta el 19 de julio no habrá otra competencia que no sea la de la FIFA.

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El calendario del segundo semestre iniciará el martes 21 de julio y terminará el sábado 12 de diciembre, con la final de vuelta de la Liga BetPlay, esperando que se mantenga ese día porque, en los últimos años, se ha aplazado por compromisos pospuestos a lo largo de la temporada.

Dimayor
Así quedó el calendario del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2026, después del Mundial de la FIFA - crédito Dimayor

Hay un problema con la Copa Colombia, torneo que inició en mayo con la fase 1A y en julio continuará con la ronda 1B, pues en esta instancia afectará seriamente a aquellos conjuntos que estén en la Copa Sudamericana, ya sea que vengan de su fase de grupos o caigan provenientes de la Copa Libertadores.

La Dimayor programó la fase 1B de la Copa Colombia al mismo tiempo que los playoffs de la Copa Sudamericana, en julio, y es la misma situación para los conjuntos que lleguen a octavos, cuartos o semifinales de los torneos de la Conmebol, pues en esos días también se jugarán las rondas finales de la copa local.

Copa Colombia
La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

Sumado a eso, también se estableció que habrá fútbol profesional durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, lo que afecta a los clubes que presten jugadores a sus respectivos seleccionados nacionales, uno de ellos es el de Colombia.

Equipos que se verían afectados

El formato de la Copa Colombia establece que aquellos conjuntos que avancen a la siguiente fase de la primera y segunda división, quedarán en la fase 1B, en la que se verán en llaves de ida y vuelta, y los eliminados en los dos torneos jugarán la fase 1A, dividida en cuatro grupos de cinco equipos cada uno.

En ese orden de ideas, equipos como Junior, Deportes Tolima y América de Cali serían los afectados por la Dimayor con el calendario del segundo semestre, pues si quedan en los playoffs de la Copa Sudamericana, debutarían en la ronda 1B de la Copa Colombia en esos días.

Junior y Tolima son dos de los cuatro equipos colombianos que juegan la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito @JuniorClubSA / X
Junior y Tolima son dos de los cuatro equipos colombianos que juegan la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito @JuniorClubSA / X

Con respecto a los rojiblancos y pijaos, que actualmente juegan la Libertadores, pueden caer en la Sudamericana si terminan terceros en su certamen, mientras que los rojos pueden acabar en la segunda casilla de su torneo de la Conmebol, que lo manda a los playoffs de octavos.

Esa situación también la vivirían Millonarios, Santa Fe y Medellín, si superan la fase de grupos en la Libertadores y Sudamericana, además de pasar a los playoffs de la Liga BetPlay, convirtiéndose en un problema para la Dimayor.

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