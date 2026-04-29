Así opera la mafia de autopartes que impide que bajen los robos de vehículos en Antioquia, pese a la caída en cifras

Las cifras recientes muestran una baja del 49% en el hurto de motocicletas en Antioquia durante el primer trimestre de 2026, aunque el departamento sigue liderando en delitos de este tipo a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A primera vista, las cifras invitan a pensar en un respiro. Sin embargo, el panorama del hurto de vehículos en Antioquia sigue lejos de resolverse por completo. Aunque los registros más recientes muestran una caída significativa, especialmente en motocicletas, el departamento continúa concentrando buena parte de estos delitos en el país.

El comportamiento delictivo durante los primeros meses de 2026 revela contrastes. Por un lado, hay una reducción marcada en los casos reportados; por otro, persisten factores estructurales que mantienen a la región en el centro del problema. Esa dualidad es la que hoy pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la sostenibilidad de la mejora.

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En el Valle de Aburrá los robos de motos disminuyeron en un 51%, lo que refleja un cambio relevante en la dinámica delictiva de la región - crédito @PoliciaMedellin/X

Las motocicletas, en particular, son las protagonistas de esta variación. Los datos de Asopartes evidencian una disminución importante en los hurtos, lo que ha sido interpretado como una señal positiva por parte de las autoridades y los gremios. Aun así, el volumen de casos sigue siendo alto frente a otras regiones del país.

En Antioquia, los robos de motos pasaron de 2.379 a 1.198 en el primer trimestre del año, lo que representa una reducción cercana al 49%. La tendencia se replica en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde los casos bajaron de 1.614 a 784, equivalente a una caída del 51%. Este comportamiento sugiere un cambio relevante en la dinámica del delito, al menos en el corto plazo.

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A nivel nacional, la tendencia también va a la baja. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 7.581 hurtos de motocicletas, frente a 9.131 en el mismo periodo del año anterior. La reducción del 17% refuerza la idea de que hay una menor presión delictiva, con marzo destacándose como un mes clave, al presentar una caída del 34%.

En el caso de los automóviles, la situación muestra un descenso más moderado. En todo el país, los hurtos pasaron de 2.267 en 2025 a 1.926 en 2026, lo que equivale a una disminución del 15%. Aunque la tendencia es positiva, el ritmo no alcanza el mismo nivel que el observado en motocicletas.

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A nivel nacional, el hurto de motocicletas bajó un 17% en los tres primeros meses de 2026, con marzo registrando una caída significativa del 34% en los casos - crédito AP

Antioquia también registra mejoras en este segmento, con una reducción del 23% al pasar de 384 a 294 casos. En Medellín, los datos reflejan una caída del 16%, con registros que pasaron de 220 a 184. Estas cifras, aunque favorables, mantienen encendida la alerta sobre la persistencia del delito en zonas urbanas clave.

Detrás de estos números hay explicaciones que van más allá de los operativos policiales. Uno de los factores que sigue pesando es el mercado ilegal de autopartes, un engranaje que facilita la comercialización de piezas robadas y sostiene las economías criminales. La falta de trazabilidad en este sector continúa siendo un punto crítico.

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Este fenómeno no solo dificulta la judicialización de los responsables, además incentiva la repetición del delito. En territorios donde la demanda de repuestos es alta, las redes encuentran un entorno propicio para operar con relativa facilidad, lo que complica los esfuerzos institucionales.

El mercado ilegal de autopartes continúa impulsando el robo de vehículos en Antioquia, al facilitar la comercialización de piezas y dificultar la judicialización de los delincuentes - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Desde el gremio, la lectura es cautelosa. “Las cifras muestran una reducción importante, pero el reto está en sostener esta tendencia y evitar que el delito se reactive en las zonas con mayor incidencia”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes. Su advertencia apunta a un riesgo latente: que la mejora sea temporal.

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Mientras tanto, la realidad en las calles sigue siendo compleja. La reducción de casos no elimina la percepción de inseguridad, especialmente en ciudades donde el hurto de motos es históricamente frecuente. Para muchos conductores, el riesgo sigue presente. Así, Antioquia enfrenta un escenario en el que los avances conviven con desafíos estructurales. La caída en las cifras marca un punto de partida, pero el verdadero reto será evitar que el delito recupere terreno y consolidar una tendencia que, por ahora, apenas comienza a tomar forma.