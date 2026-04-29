Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

Carlos Sánchez asegura que el partido más importante de la selección Colombia en el próximo Mundial no será ante Portugal, sino ante Uzbekistán - crédito FCF/FIFA/UFF

Carlos “La Roca” Sánchez, exfutbolista de la selección Colombia y referente del mediocampo nacional en la última década, es recordado por su despliegue físico, liderazgo y experiencia en torneos de alto nivel como el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. El volante, que militó en clubes de Europa como el Aston Villa y la Fiorentina, se consolidó como una voz autorizada para analizar el presente de la Tricolor, especialmente en escenarios mundialistas donde la exigencia competitiva eleva el nivel de cada declaración.

En esta ocasión, Sánchez ha generado debate al asegurar que el partido frente a Portugal no sería el más importante para Colombia en el Mundial, contradiciendo la percepción general de que los duelos ante potencias europeas suelen marcar el destino de las selecciones. Para él, hay otros compromisos que requieren incluso mayor atención estratégica. “Uzbekistán, primer final, el rival más importante que tenemos, hay que fijar y poner toda la atención en ese, para mí es el más importante”, afirmó el exjugador en entrevista con el Diario AS Colombia, dejando entrever una visión pragmática del torneo donde cada punto cuenta por igual y los supuestos rivales “menores” pueden terminar siendo decisivos.

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La 'Roca' Sánchez escogió la mejor selección entre el equipo de 2014 y el del 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En esa misma línea, Sánchez también se refirió a otros posibles cruces del combinado nacional, como el de República del Congo y Portugal, en los que enfatizó la dificultad del contexto físico y la jerarquía individual de los rivales, respectivamente. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre la manera en que las selecciones sudamericanas deben afrontar los partidos en fases de grupos.

Congo y Portugal: exigencia física y jerarquía mundial

Sobre el compromiso ante Congo, ‘La Roca’ fue enfático en la intensidad del juego africano y en la complejidad que puede representar enfrentarlos. “Congo muy físico, quiere demostrar… tengo hasta amigos que jugué con ellos, va a ser muy difícil, muy físico”, señaló, destacando la potencia atlética del rival y la necesidad de igualar la intensidad desde lo mental y lo físico.

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En contraste, al hablar de Portugal, Sánchez elevó el análisis hacia la jerarquía individual y colectiva del rival europeo. “Portugal, potencia mundial, figuras en sus clubes, pero estamos preparados, va a ser un partido muy importante de mirar”, expresó, reconociendo el peso de una selección con jugadores de élite en las principales ligas del mundo.

En esta entrevista, el exfutbolista colombiano Carlos Sánchez aborda temas relacionados con la Selección Colombia. Sánchez expone su visión sobre la protección de figuras como Luis Díaz y evalúa la dupla de mediocampistas Jefferson Lerma y Richard Ríos - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Incluso, al ser consultado sobre cómo frenar a las grandes figuras portuguesas, el exmediocampista fue directo: “Yo marcaría a Cristiano Ronaldo no dejándolo pensar, es una bestia”. Una frase que resume el respeto por la trayectoria del astro luso y la conciencia del peligro que representa en instancias mundialistas.

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Asimismo, Sánchez dejó una reflexión más amplia sobre el torneo y las aspiraciones de Colombia: “Desde afuera yo me imagino llegando hasta la final”, una frase que evidencia su confianza en el potencial del equipo, aunque siempre desde la prudencia táctica que lo caracterizó como jugador.

Carlos Sánchez pidió respaldar a los jugadores más importantes de la selección Colombia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

James Rodríguez y la preocupación por el ritmo competitivo

Uno de los apartados más sensibles de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación actual de James Rodríguez, capitán y referente técnico de la Selección Colombia. Ante la situación que ha vivido el “10″ en Estados Unidos, Carlos ‘La Roca’ Sánchez expresó preocupación por su nivel de competencia y continuidad en el más alto rendimiento.

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“Me preocupa… Estamos acostumbrados y es algo que pienso, acostumbrados a pedirle al jugador que sea titular para estar en la selección, y para mí, el ritmo para poder jugar un partido de este nivel tiene que estar bien preparado, bien entrenado, tener un ritmo antes, si no tienes un ritmo antes no puedes jugar un partido”, explicó en el programa La Polémica de Caracol Radio.

Sánchez fue aún más contundente al agregar que la responsabilidad recae en el propio jugador: “Hay una responsabilidad en el jugador y el valor se lo tiene que dar él, el jugador tiene que estar bien preparado, porque si no, no va a tener chances”. Finalmente, al ser consultado de forma directa sobre si consideraba que James no estaba en el nivel adecuado, respondió sin: “hoy no”.

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