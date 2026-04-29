Dicen cómo es el histórico recorte de dinero que necesita Colombia para no sufrir más con la deuda que generó el Gobierno Petro

El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central sigue siendo un foco de preocupación - crédito Luisa González/Reuters

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que Colombia enfrenta una necesidad urgente de hacer un ajuste fiscal de entre el 4% y el 5% del PIB en los próximos cuatro años para evitar que la deuda pública siga una trayectoria insostenible. De no concretarse este ajuste, el país estaría expuesto a riesgos financieros graves y a una mayor desconfianza internacional. “Se requieren ajustes estructurales suficientes y creíbles”, enfatizó la entidad en su informe presentado al Congreso de la República.

El mismo considera prioritario el ajuste fiscal porque el desequilibrio en las cuentas del Estado alcanzó un nivel crítico. Señaló que el endeudamiento acelerado, los déficits persistentes y la dificultad de acceso a financiamiento internacional colocan en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.

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Asimismo, señala que, pese a un crecimiento económico del 2,6% en 2025, la inversión cayó al 16,6% del PIB, el nivel más bajo en dos décadas, y el déficit en cuenta corriente se amplió. Esta combinación erosiona la confianza de los mercados y aumenta la vulnerabilidad macroeconómica.

El Congreso de la República es clave para evitar el endeudamiento del Gobierno - crédito Colprensa

Evolución de la deuda pública y riesgos financieros

De igual forma, detalló que la deuda pública neta cerró 2025 en 58,5% del PIB, inferior al 61,3% proyectado de manera oficial, aunque el descenso se debió a la apreciación del peso colombiano, no a reformas estructurales. Sin ese efecto cambiario, la deuda habría superado las proyecciones. Recordó que la calificación crediticia de Colombia fue reducida a BB- por S&P Global Ratings, el nivel más bajo en más de 30 años, producto de déficits elevados y políticas fiscales de carácter procíclico.

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Adviertió que “la confianza de los mercados internacionales en Colombia se está erosionando rápidamente”.

Puntualizó que las primas de riesgo registran niveles superiores a los de otras economías latinoamericanas, lo que duplica el promedio regional y supera los alcanzados después de la pérdida del grado de inversión en 2021. Según el Carf, el comportamiento futuro de los costos de endeudamiento dependerá de la solidez y credibilidad de la estrategia de consolidación fiscal.

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El informe también advierte que las operaciones de manejo de deuda, si bien mantuvieron estables los costos a largo plazo, incrementaron los requerimientos de financiamiento inmediato y aumentaron los riesgos de refinanciamiento para el periodo 2025-2029. Si no se aplican medidas correctivas, la deuda neta podría alcanzar 65,3% del PIB en 2030.

Déficit fiscal: cifras y perspectivas

Por su parte, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central sigue siendo un foco de preocupación. El Comité proyecta que el déficit primario llegará a 3,7% del PIB en 2026, notablemente por encima del 2,1% fijado de manera oficial. Además, S&P Global Ratings estima un déficit incluso mayor de 5,6% del PIB para ese año.

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Señaló que el incumplimiento reiterado de las metas fiscales oficiales en 2025 y la posibilidad de nuevas desviaciones en 2026 alejan a Colombia de la disciplina que exige la Regla Fiscal. Al respecto, calcula que, si se hubieran respetado las metas establecidas con la activación de la cláusula de escape, el ajuste pendiente sería de 1,4% del PIB. Hoy, el ajuste necesario se lleva el 4,1% del PIB.

El organismo atribuye las brechas entre proyecciones y realidad a sobrestimaciones de ingresos y a la ejecución parcial de recortes presupuestales. “El elevado y persistente déficit fiscal observado desde la pandemia, lo que ocurre en un contexto de alto endeudamiento y crecientes costos de financiamiento”, señala el informe.

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Factores detrás de la crisis fiscal

Dentro de las causas estructurales identificadas, el Carf destacó el estancamiento de los ingresos tributarios pese a las reformas aprobadas, altos niveles de evasión y recargas excesivas sobre los mismos contribuyentes.

Al mismo tiempo, el gasto público creció y muestra inflexibilidad, ya que la mayor parte de los recursos se destinan a rubros obligatorios difíciles de modificar. Esto sitúa a Colombia por encima del promedio latinoamericano en términos de gasto rígido.

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Remarcó que la tendencia a sobrestimar los ingresos fiscales en los dos últimos años incidió de manera negativa en la planeación y agravó la crisis de financiamiento estatal. El uso de la cláusula de escape para sobrepasar los límites del déficit aleja la posibilidad de un pronto reencauzamiento hacia una senda fiscal sostenible.

Medidas recomendadas y perspectivas para la sostenibilidad

El Carf pidió a las autoridades en que consensuaran un ajuste que combine el recorte del gasto con un aumento de ingresos tributarios, priorizando la gradualidad, el impacto sobre el crecimiento y la protección de la población vulnerable.

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“La herramienta adecuada para asegurar un menor gasto es un decreto de recorte presupuestal con impacto fiscal”, enfatizó. Hasta ahora, el Ejecutivo solo propuso aplazamientos presupuestales, sin expedir el decreto requerido, mientras parte importante del gasto de inversión ya está comprometido.

Por otra parte, el informe advierte que el presupuesto asignado para el propio funcionamiento del Carf en 2026 es insuficiente y permitiría operar únicamente hasta octubre de ese año, lo que pone en riesgo el seguimiento técnico a las finanzas públicas.

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