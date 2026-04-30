Colombia Mayor 2026: estas personas recibirán un nuevo pago antes del 4 de mayo

El tercer ciclo de pagos del programa Colombia Mayor avanza en 2026 con el 84% de transferencias entregadas a más de 3 millones de beneficiarios - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor avanza con el tercer ciclo de pagos correspondiente a 2026. Según confirmó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, la entrega de transferencias registra un avance del 84% y finalizará el lunes 4 de mayo, asegurando que más de 3 millones de personas reciban su apoyo económico de 230.000 pesos antes de esa fecha.

“Con este ciclo reafirmamos el compromiso con la dignidad de las personas mayores. Garantizamos la entrega oportuna de los recursos, y seguimos fortaleciendo mecanismos más seguros, directos y ágiles para facilitar su acceso”, señaló Rodríguez Amaya. Para el tercer pago la inversión fue de 653.000 millones de pesos.

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La entrega del beneficio se realiza a través de los operadores SuperGitos y SuRed, que disponen de una red de más de 31.000 puntos en zonas urbanas y rurales, facilitando el acceso cercano y seguro para los beneficiarios en los 1.108 municipios de los 32 departamentos del país. El despliegue permite que las personas mayores no tengan que desplazarse largas distancias ni realizar filas extensas, reduciendo riesgos y trámites innecesarios.

El Gobierno destinó 653.000 millones de pesos al pago del ciclo actual, reafirmando su compromiso con la protección social de la población adulta mayor - crédito Prosperidad Social

Operador: por qué SuperGiros y SuRed

Desde febrero de 2026, la operación de los pagos está a cargo de la Unión Temporal conformada por SuRed y SuperGiros, tras ganar la licitación de mayor cuantía (IMYC 01 FIP de 2026). El modelo garantiza mayor transparencia, competencia y eficiencia en la dispersión de recursos públicos. El uso de la modalidad de giro permite una cobertura nacional, especialmente para quienes no están bancarizados o viven en zonas de difícil acceso.

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La unión temporal administra los pagos no solo de Colombia Mayor, sino también de otros programas de transferencias como Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA. En total, la red supera los 31.000 puntos directos habilitados para la dispersión de recursos.

“Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que mejora su calidad de vida y reduce barreras en el acceso a estos apoyos”, explicó el director de la entidad.

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El objetivo es que los adultos mayores puedan elegir el producto financiero de su preferencia para recibir el pago, sin depender de intermediarios ni largas filas, y con la posibilidad de acceder a su dinero en cualquier parte del país. Las jornadas de bancarización y registro de cuentas serán acompañadas por las gerencias regionales y la banca aliada, a través del gestor de pagos que se lanzará próximamente.

SuperGiros y SuRed gestionan la entrega de los beneficios en más de 31.000 puntos urbanos y rurales en los 1.108 municipios de los 32 departamentos - crédito Prosperidad Social

¿Qué deben tener en cuenta los beneficiarios?

El Programa Colombia Mayor representa un pilar fundamental en la política pública de protección social, destinado a dignificar la vejez y reducir la pobreza en la población adulta mayor. La entrega oportuna de los recursos y la ampliación de la cobertura, junto con la modernización de los canales de pago, permiten que más personas accedan de manera directa y segura al beneficio.

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El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo respalda este enfoque, facultando al Gobierno nacional para definir los productos y canales que promuevan la competencia y la inclusión financiera en la entrega de transferencias. A partir de eso, los beneficiarios deben tener presente que:

No deben pagar a intermediarios ni permitir el cobro de comisiones ilegales.

Pueden recibir el pago directamente en el producto financiero que elijan o reclamarlo en los puntos autorizados.

Deben acudir dentro del plazo fijado y llevar documento de identidad.

Para cualquier novedad, consultar únicamente los canales y puntos oficiales de Prosperidad Social.

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El programa permite a los adultos mayores elegir el producto financiero de su preferencia, promoviendo la inclusión bancaria y facilitando el acceso al pago en cualquier parte del país - crédito Prosperidad Social

Canales oficiales

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados en el plazo previsto y recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes y garantizar la seguridad, se deben consultar únicamente los canales oficiales:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co

Canal de WhatsApp: https://onx.la/chwp

Formulario de Pqrsdf: https://onx.la/delta1

Gerencias regionales y territoriales: Directorio aquí

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En caso de dudas, reclamos o sugerencias, las personas pueden acudir a las gerencias territoriales o utilizar los canales de atención digital.